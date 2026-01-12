Sánchez, Marlaska y Laya llamaron a Ábalos la noche del ‘Delcygate’ para decirle cómo actuar con Delcy

El presidente Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la entonces ministra de Exteriores Arancha González Laya llamaron a José Luis Ábalos la noche del Delcygate para decirle cómo actuar ante la visita de Delcy Rodríguez a España.

El Gobierno de Pedro Sánchez estuvo a punto de causar una crisis diplomática internacional sin precedentes la noche del 20 de enero de 2020. El Ejecutivo del PSOE había programado un viaje discreto a España de la entonces vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, pese a que tenía sanciones impuestas en la Unión Europea por violaciones graves de los derechos humanos en Venezuela.

Ninguno de los ministros se percató del importante detalle de que Delcy Rodríguez tenía vetada la entrada en Europa y el propio Pedro Sánchez autorizó su visita cuando Ábalos le informó de que vendría. Sin embargo, cuando ya estaba volando hacia Madrid, Sánchez llamó corriendo a José Luis Ábalos para que frustrase su aterrizaje en España y pisara suelo español.

Ábalos atendió la llamada del presidente. Sánchez le explicó que, posteriormente a su llamada, le iban a contactar los ministros del Interior y Exteriores para darle indicaciones sobre qué debía hacer. Quería evitar a toda costa un problema con la UE.

El entonces ministro José Luis Ábalos atendió las órdenes de Marlaska y de Laya. Se habló sobre crear una zona de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que Delcy Rodríguez no pisase suelo español al bajar del avión y evitar así la sanción.

Ábalos siguió las órdenes del presidente y sus dos ministros. Subió al avión para evitar que bajase y se diese la vuelta, pero los protocolos aeronáuticos no permitían al personal del vuelo hacer más horas.

Delcy Rodríguez se enfadó mucho cuando Ábalos intentó explicarle con buenas palabras que no podía pisar suelo español. Pidió llamar a su gran amigo José Luis Rodríguez Zapatero, el cual ha ido a verla en numerosas ocasiones a Venezuela.

Delcy Rodríguez acabó bajando del avión y la llevaron a una sala del aeropuerto en la que tratarían de explicar que no era territorio español si hubiese alguna sanción.

Las autoridades aeroportuarias le buscaron un vuelo de vuelta a Venezuela y fue el propio Koldo García el que la llevó a la puerta de embarque. Víctor de Aldama también estuvo presente esa noche tras diseñar la agenda de Delcy Rodríguez en Madrid las semanas previas al viaje.

Sánchez le pasó el marrón a Ábalos

Pedro Sánchez utilizó a José Luis Ábalos para hacer este trabajo sucio que podría haber derivado en consecuencias graves para él y para el Gobierno de España tras incumplir las normas comunitarias.

El presidente usó a Ábalos para que se comiera el marrón en vez de que lo hicieran los ministros competentes en materia de Interior y Exteriores que se limitaron a dar indicaciones desde su casa. Ábalos era entonces ministro de Transportes y por ello y por la confianza que tenía en él Sánchez fue al aeropuerto.

Ábalos, siempre disponible para el PSOE y para el Ejecutivo, evitó la crisis diplomática que finalmente no se produjo. El entonces ministro de Transportes salvó a Pedro Sánchez de un problema muy importante con la UE, pese a que ahora diga que sólo le conoce del Consejo de Ministros.

El Gobierno, además, dio distintas versiones falsas sobre el incidente y omitió detalles como que Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya llamaron esa noche a Ábalos.

La política exterior a dos bandas

Arancha González Laya, poco más de año después, protagonizó otra crisis diplomática con Marruecos cuando España acogió al líder del Frente Polisario Brahim Gali. Sánchez acabó sustituyéndola y reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara tiempo después.

España también jugó a dos bandas con Venezuela apoyando a la dictadura de Maduro y acercándose a la oposición en el exilio. Mientras el PSOE recibía en su sede al líder opositor Juan Guaidó, Zapatero mantenía sus lazos con el chavismo.

Sánchez también coincidió con Delcy Rodríguez en la cumbre UE-CELAC y el argumentario de Moncloa es rehabilitar su imagen en Europa aludiendo a esta visita.