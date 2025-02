La Unión Europea ha dado un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez por la entrada en suelo europeo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado enero de 2020. La Comisión ha exigido al Ejecutivo socialista «velar» por que las medidas en relación con política exterior y de seguridad común «se apliquen correctamente».

La Comisión Europea ha respondido este lunes a una pregunta parlamentaria de Vox sobre la «complicidad de Pedro Sánchez y el PSOE durante la entrada ilegal de Delcy Rodríguez en el espacio Schengen». Jorge Buxadé, diputado en la Eurocámara del partido de Santiago Abascal, ha justificado su pregunta al Ejecutivo comunitario atendiendo a los «innumerables casos de corrupción que afectan a su mujer y a su hermano, a su partido y a su Gobierno».

En su exposición de motivos, el representante de Vox ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había remitido «un informe donde se demuestra que Pedro Sánchez conocía y aprobó personalmente la reunión presencial de José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, con Delcy Rodríguez en territorio europeo, obviando las sanciones que la Unión Europea impuso».

Desde Vox critican «el descaro y la impunidad» con la que actuaron Ábalos y Sánchez: «Resultan sumamente graves y afectan a la seguridad de toda Europa, así como al crédito y prestigio de España». Por todo ello, Buxadé ha realizado tres preguntas:

«¿Va a abrir el Consejo una investigación seria y profunda e imponer sanciones personales a Sánchez y demás implicados?». «¿Qué herramientas tienen las instituciones para hacer efectivo el cumplimiento de estas Decisiones 2017/2074 y 2018/901 en caso de incumplimiento voluntario por parte de un Gobierno de un Estado?». «¿Se incluirá en la próxima reunión del Consejo la cuestión venezolana y la peligrosa relación de su Gobierno con la izquierda española?».

«Las políticas de la UE»

El Ejecutivo comunitario ha respondido este lunes parafraseando otra cuestión anterior. En este caso, la Comisión ha recordado que «los Estados miembros deben velar por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones de la Unión». «Esto incluye las disposiciones de las Decisiones del Consejo relativas a las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)», apostilla la institución europea presidida por Úrsula Von der Leyen.

Por tanto, la Comisión Europea asegura que «corresponde a cada Estado miembro interesado velar por que dichas medidas se apliquen correctamente en cada caso concreto».

La madrugada del 20 de enero de 2020 Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas. No obstante, las autoridades detectaron que no podía pisar suelo español. La vicepresidenta chavista no pudo realizar la visita por España que tenía prevista. En todo caso, Ábalos se acercó a la terminal y realizó una polémica reunión junto a su ayudante Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, contratado por una aerolínea con el objetivo de recuperar una deuda con la narcodictadura de Venezuela.

El entonces ministro de Fomento comunicó a Sánchez que iba a tener un encuentro «discreto» con Delcy en Barajas. Sánchez escribió en su móvil por WhatsApp «bien», tal y como consta en un nuevo informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo al que tuvo acceso OKDIARIO. Es decir, que estaba al tanto de la llegada de la vicepresidenta y no actuó, a pesar de contar con restricciones impuestas por la UE.

Aldama le había preparado a Delcy Rodríguez una agenda de varios días con encuentros con ministros y «sorpresas», en palabras literales del plan de reuniones. Tal fue así que incluso Aldama reservó tres apartamentos que puso al servicio de distintos cargos públicos, incluido uno para hospedar a la vicepresidenta venezolana.