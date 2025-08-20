Muere Joan Albertí (PP), el histórico ex alcalde de Fornalutx

La mañana de este miércoles se ha conocido la muerte del histórico ex alcalde del PP de Fornalutx (Mallorca), Joan Albertí Sastre. Sastre llevaba diez años retirado de la política pero mantenía aún su compromiso social con vecinos y entidades de distinta índole. Albertí ha fallecido a los 79 años.

Este histórico dirigente del Partido Popular fue alcalde de Fornalutx durante tres legislaturas consecutivas. Fue en ese periodo durante el que presidió la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears) adscrita a la Federación de Municipios y Provincias de España. Una entidad que se vio relanzada durante sus años de presidencia.

Hasta el día de su muerte, ha mantenido la presidencia de la Cruz Roja de Sóller, una muestra más de su compromiso con la actividad social de su municipio y de las islas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, le homenajea este miércoles a través de su perfil en la red social X: «Recibo con gran tristeza la muerte de quien fue 12 años alcalde de Fornalutx, presidente de la FELIB y presidente de la Cruz Roja de Sóller, Joan Albertí. Un hombre que encarnó la política a pie de calle, la proximidad, la vocación de servicio, el compromiso con la sociedad y el arraigo que define a nuestros alcaldes y el municipalismo. Un hombre siempre fiel a sus ideas y a su partido, con talante y siempre afable. Te echaré de menos, Joan. Los desayunos en tu casa, las fiestas de tu querido Fornalutx, tus llamadas y tu apoyo».

