Sigue a Papá Noel en directo desde tu móvil: descubre en tiempo real por dónde van tus regalos

Cuando empieza el mes de diciembre, los niños comienzan a sentir esa emoción especial que les brinda la Navidad. Los padres pueden aprovechar para explicarles el verdadero sentido de las fiestas y el porqué celebramos la Navidad, pero también es normal que tengas ganas de que llegue la Nochebuena para esperar a Papá Noel. Para ellos, lo que pasa la noche del 24 al 25 es auténtica magia pero ¿y si pudieran seguir los pasos de Papá Noel para saber en qué lugar del mundo se encuentra repartiendo regalos?.

La posibilidad existe y nos la brinda Google todos los años. Se trata de Santa Tracker, una web que podemos ver desde el ordenador o desde el móvil y que si bien actualmente ofrece varias actividades perfectas para distraer a los niños, cuando llega el 24 de diciembre se convierte en la única capaz de seguir los pasos de Papá Noel en todo momento. Así, desde que empieza la nochebuena, el mapa de Santa Tracker se enciende en directo y podemos ir viendo todas las paradas que va haciendo Papá Noel por el mundo, además de aparecer el contador de regalos entregados. Sin duda una experiencia mágica que encanta a los niños, y también a los padres, y de la que te contamos todos los detalles, además de ofrecerte, todo aquello que la web tiene para tus hijos durante este mes de diciembre y antes de que llegue la Nochebuena.

Sigue a Papá Noel en directo: Así es Santa Tracker de Google

Santa Tracker no tiene misterio: es una página de Google que mezcla juego, curiosidad y Navidad. Durante casi todo diciembre no sigue a Papá Noel; eso sólo pasa el día 24. Lo que hace antes es convertir la web en una especie de aldea donde los elfos van dejando actividades nuevas.

Pero la noche antes de Navidad cambia todo. El mapa empieza a moverse porque Papá Noel inicia su ruta. Son 25 horas de viaje y la primera parada es a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso. Cuando eso ocurre, en París son las once de la mañana y en Nueva York apenas han amanecido. A partir de ahí, va saltando de ciudad en ciudad y la web lo va contando al segundo. Así desde el 24 de diciembre, los niños pueden entrar en la página web e ir viendo por dónde va Papá Noel, mirar el mapa, localizar cuánto falta para que llegue a España y como no, comprobar el número de regalos que ya se han repartido.

Lo que puedes hacer en la aldea antes del 24

Pero antes de que todo eso ocurra, la mayor parte del tiempo, diciembre en Santa Tracker es como entrar a una especie de Polo Norte digital con varias actividades, pensadas para los más pequeños de la casa. Entre las destacadas tienes:

Laboratorio de programación: mediante sencilla programación los niños pueden mover a un elfo por el bosque para recoger regalos siguiendo pequeñas órdenes.

mediante sencilla programación los niños pueden mover a un elfo por el bosque para recoger regalos siguiendo pequeñas órdenes. Baile de código: también pueden hacer coreografías hechas con instrucciones que cada vez son más complejas.

también pueden hacer coreografías hechas con instrucciones que cada vez son más complejas. Cómo celebran la Navidad en otros lugares . Aquí el mapa es protagonista:

. Aquí el mapa es protagonista: Tradiciones festivas : clicas un punto y te cuentan cómo celebran la Navidad allí.

: clicas un punto y te cuentan cómo celebran la Navidad allí. Traducciones navideñas: desde expresiones rusas hasta cómo dicen Feliz Año Nuevo los elfos.

desde expresiones rusas hasta cómo dicen Feliz Año Nuevo los elfos. Test de geografía: un puzzle para encajar países en el mapa.

un puzzle para encajar países en el mapa. Cuestionario de tradiciones: nueve preguntas para ver cuánto dominas estas fiestas.

Y para los que prefieran crear:

Pintura navideña : un lienzo con pinceles y sonidos para poder pintar distintos dibujos navideños

: un lienzo con pinceles y sonidos para poder pintar distintos dibujos navideños Zona de pruebas nevada: donde los niños tienen que construir casas, juguetes o lo que se te ocurra en 3D.

donde los niños tienen que construir casas, juguetes o lo que se te ocurra en 3D. Crea un elfo : puedes hacer tu propio personaje desde cero.

: puedes hacer tu propio personaje desde cero. Selfie de Papá Noel: los niños tienen un selfie de Papá Noel al que le pueden cambiar el pelo, teñirle la barba o dejarle un look raro antes del viaje.

Otro de las actividades en la web de Santa Tracker es ver pequeñas historias con los niños. Este año, podemos ver:

Oli bajo el mar,

Un día en el museo,

Coche de los elfos,

El despegue de Papá Noel.

Y también hay una colección diaria, la Colección del Polo Norte, donde siempre cuentan algún detalle nuevo. Los niños menores de 14 pueden usarlo si su cuenta está vinculada con Family Link.

Asistente de Google conectado

En caso de tener conectado al asistente de Google, los niños pueden pedir cosas como que les cuente chistes de Papá Noel, qué está pasando ahora en el Polo Norte o también Llamar a Papá Noel. Seguro que algunas de las respuestas les sorprenderá y les divertirá.

En definitiva, Santa Tracker es una mezcla muy sencilla pero muy efectiva: un mapa, unos cuantos juegos y una buena dosis de imaginación. Pero es sin duda un gran plan para que los niños se diviertan delante del móvil. Además lo mejor de todo es que viven el seguimiento de Papá Noel como si fuera algo casi real. Y los padres, aunque no lo digan en voz alta, también acaban mirando el móvil más de la cuenta para ver por dónde va el trineo.