Éste es el único país del mundo en el que celebrar la Navidad está terminantemente prohibido

Mientras gran parte del mundo se prepara cada mes diciembre para celebrar la Navidad, existen lugares donde esta festividad pasa casi desapercibida. En muchos países de mayoría no cristiana, la Navidad se vive de forma discreta, íntima o simplemente como una fecha más del calendario. Sin embargo, hay un único país en el mundo donde celebrar la Navidad no solo está mal visto, sino que está expresamente prohibido por ley y puede acarrear graves consecuencias: Corea del Norte.

Japón, por ejemplo, celebra la Navidad de forma laica y comercial, centrada en la decoración y la iluminación. En India, donde conviven múltiples religiones, las comunidades cristianas la celebran abiertamente sin mayores problemas. En países como China, aunque no es una festividad oficial, se toleran celebraciones privadas y actos comerciales. Sin embargo, en otros lugares del mundo, especialmente donde el islam radical o regímenes autoritarios ejercen un fuerte control sobre la población, las manifestaciones públicas de fe cristiana pueden resultar peligrosas.

El país donde está prohibido celebrar la Navidad

En países como Arabia Saudí, la Navidad no es una festividad reconocida oficialmente, pero actualmente se permiten las celebraciones privadas, sobre todo entre expatriados. No se autoriza la exhibición pública de símbolos cristianos, pero las autoridades suelen mirar hacia otro lado en entornos cerrados.

Situaciones más delicadas se viven en Irán, Afganistán o Somalia, donde profesar públicamente el cristianismo puede suponer persecución, represalias sociales o castigos legales. En Nigeria, especialmente en las zonas controladas por grupos extremistas como Boko Haram, las celebraciones navideñas han sido históricamente objetivo de ataques.

Corea del Norte: la prohibición total

A diferencia de estos países, Corea del Norte es el único país del mundo donde celebrar la Navidad está completamente prohibido. No se trata de una restricción cultural ni de una limitación social, sino de una prohibición directa vinculada a la ideología del régimen.

El país, gobernado por Kim Jong-un, mantiene uno de los sistemas más cerrados y represivos del planeta. En Corea del Norte no existe libertad religiosa, de expresión ni de pensamiento. Todas las creencias, religiones o ideologías externas al culto al líder son consideradas amenazas al Estado.

La ideología oficial norcoreana, conocida como Juche, se basa en la autosuficiencia y en la exaltación absoluta del líder supremo y de su familia. Kim Il-sung, fundador del régimen, su hijo Kim Jong-il y el actual dirigente Kim Jong-un se consideran figuras casi divinas.

En este contexto, cualquier religión es vista como una «amenaza» al culto al líder. Por este motivo, no sólo está prohibido celebrar la Navidad, sino cualquier práctica religiosa conlleva penas de prisión, trabajos forzados o incluso la muerte: tener una Biblia, reunirse para rezar o, simplemente, mencionar creencias religiosas.

Según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, cantar villancicos, intercambiar regalos con significado religioso o reunirse el 25 de diciembre con un propósito espiritual son actos considerados subversivos. En lugar de celebrar la Navidad, el régimen promueve otras fechas clave, como el cumpleaños de Kim Jong-suk, abuela de Kim Jong-un, que coincide precisamente con el 24 de diciembre.

Iglesias y propaganda internacional

El régimen norcoreano sostiene oficialmente que existe libertad religiosa en el país. Para respaldar esta afirmación, mantiene algunas iglesias en Pyongyang que funcionan principalmente como escaparates para delegaciones extranjeras. Organizaciones internacionales y desertores coinciden en que estos templos no representan una práctica religiosa real, sino una puesta en escena controlada por el Estado.

Otras prohibiciones en el país

Una de las restricciones más conocidas es la prohibición del acceso libre a la información. Los ciudadanos no pueden navegar por Internet tal y como se conoce en el resto del mundo. En su lugar, existe una Intranet nacional controlada por el Gobierno, con contenidos cuidadosamente filtrados por el régimen.

La libertad de movimiento también está muy limitada. Los norcoreanos necesitan permisos especiales para viajar dentro del país y, salvo contadas excepciones, no pueden salir al extranjero. Cambiar de ciudad o provincia sin autorización oficial puede ser considerado un delito.

En el ámbito cultural, Corea del Norte impone una censura total sobre la música, el cine y la moda. El consumo de contenidos culturales extranjeros, especialmente procedentes de Corea del Sur, está prohibido. Escuchar música pop surcoreana, ver series o películas occidentales, o vestir con estilos considerados «capitalistas» se puede considerar un acto de traición ideológica.

La práctica religiosa, como ocurre con la Navidad, está completamente prohibida. Todas las religiones son consideradas una amenaza al régimen, ya que ofrecen una lealtad alternativa al liderazgo político.

También existen fuertes restricciones sobre la libertad de expresión y de reunión. Criticar al Gobierno, al ejército o a la familia Kim, incluso en conversaciones privadas, es un delito grave. Las denuncias entre ciudadanos son habituales, lo que fomenta un clima de desconfianza permanente.

En Corea del Norte, la vida cotidiana está diseñada para evitar cualquier atisbo de disidencia, convirtiendo al país en uno de los ejemplos más extremos de control estatal en el mundo contemporáneo.