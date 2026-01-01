Horario Concierto de Año Nuevo en Viena 2026: a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo

Desde su creación en 1939, el Concierto de Año Nuevo de Viena se ha convertido en un evento imprescindible que reúne a personas de todos los rincones del mundo. Cada 1 de enero, el Salón Dorado del Musikverein de Viena se llena de vida gracias a la Orquesta Filarmónica de Viena y un repertorio que celebra lo mejor de la música clásica. Este año, bajo la batuta de Riccardo Muti, la orquesta promete emocionar al público con piezas de Johann Strauss y otros compositores destacados, incluyendo la innovadora incorporación de la obra de Constanze Geiger, un paso histórico hacia la inclusión en este evento tan tradicional que podremos ver en directo por televisión a través de RTVE.

El concierto de Año Nuevo de Viena no sólo destaca por su calidad musical, sino también por su capacidad para transmitir un mensaje de unidad y paz, especialmente significativo en los tiempos actuales. A través de valses, polcas y marchas, el público se sumerge en una atmósfera mágica que marca un comienzo positivo para el nuevo año.

A qué hora empieza el concierto de Año Nuevo de Viena 2026

El 86º Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena se celebrará el 1 de enero y comenzará a las 11:15 horas (hora peninsular española). La duración aproximada del evento es de dos horas y media, dividido en tres segmentos:

Primera parte: 11:15 – 11:51 horas.

Intervalo: 11:51 – 12:15 horas.

Segunda parte: 12:15 – 13:45 horas.

El programa incluye una selección de valses, polcas y marchas cuidadosamente elegidas para ofrecer un espectáculo variado y emocionante. Entre las piezas más destacadas se encuentran:

‘Marcha por la Libertad’ de Johann Strauss I

‘Golondrinas del pueblo de Austria’ de Joseph Strauss

‘El Danubio Azul’ y ‘Marcha Radetzky ‘de Johann Strauss II

Estos clásicos, junto con otros grandes éxitos del repertorio vienés, garantizan un viaje musical inolvidable.

Dónde ver el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

Si no puedes asistir al Musikverein de Viena, no te preocupes, ya que el Concierto de Año Nuevo estará disponible en varias plataformas para que lo disfrutes desde casa:

La 1 de TVE : como ya es tradición, la emisión en directo comenzará a las 11:15 horas, ideal para seguir cada detalle del concierto desde el principio.

: como ya es tradición, la emisión en directo comenzará a las 11:15 horas, ideal para seguir cada detalle del concierto desde el principio. RTVE Internacional Europa : perfecto para espectadores que se encuentren fuera de España.

: perfecto para espectadores que se encuentren fuera de España. RTVE Play: la plataforma digital de RTVE nos permite también disfrutar del concierto tanto en directo como en diferido, para que no te pierdas ningún momento.

Además, quienes prefieran escucharlo tienen a su disposición las siguientes opciones de radio:

Radio Nacional de España (RNE) : una opción práctica para quienes deseen disfrutar de la música mientras realizan otras actividades.

: una opción práctica para quienes deseen disfrutar de la música mientras realizan otras actividades. Radio Clásica: ofrece una calidad de sonido excepcional que realza cada nota interpretada por la orquesta.

Con estas opciones, el evento está al alcance de todos, sin importar dónde te encuentres.

Programa del concierto de Año Nuevo de Viena 2026

Indigo y los cuarenta ladrones – Johann Strauss I. – Basada en el famoso cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones.

Basada en el famoso cuento de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Donausagen op 446 de Carl Michael Ziehrer

Galop Malapou op 148 de Joseph Lanner – Una pieza animada pero breve que hará las delicias de los asistentes.

Una pieza animada pero breve que hará las delicias de los asistentes. Brausteufelchen, Polka rápida, op. 154 de Eduard Strauss

Fledermaus-Quadrille, op. 363 de Johann Strauss II

El Carnaval de París, Galope, op. 100 de Johann Strauss I

de Johann Strauss I Obertura de la opereta La bella Galatea de Franz von Suppè

de Franz von Suppè Canciones de Sirenas, Polka mazurca, op. 13 [Arr. W. Dörner] de Josephine Weinlich

de Josephine Weinlich Dignidad de Mujeres. Vals, op. 277 de Josef Strauss

de Josef Strauss Polka Diplomática. Polka francesa, op. 448 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Vals del arco iris de Florence Price

de Florence Price Københavns Jernbane-Damp-Galop de Hans Christian Lumbye

de Hans Christian Lumbye Rosas del Sur, Vals, op. 388 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Marcha Egipcia, op. 335 de Johann Strauss II

de Johann Strauss II Palmas de la paz, Vals, op. 207 de Josef Strauss

de Josef Strauss Johann Strauss. padre Marcha Radetzky, op. 228

Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión

con Fanfarria/Himno de Eurovisión 13:45 aprox. Fin del concierto

Cuánto dura el concierto de Año Nuevo de Viena 2026

El concierto de Año Nuevo tiene una duración de 2 horas y 30 minutos, contando el intervalo de casi media hora. Como ya hemos mencionado, comienza a las 11:15 y hasta las 11:50 desarrolla su primera parte. Le sigue un intervalo. A partir de las 12:15 comienza la segunda parte que dura hasta las 13:45 horas.

En conclusión, el Concierto de Año Nuevo de Viena no sólo es un deleite para los amantes de la música clásica, sino también un símbolo de esperanza y paz para el nuevo año. No olvides sintonizarlo el 1 de enero para empezar el año con la mejor banda sonora posible. ¡Feliz Año Nuevo y disfruta de la música!