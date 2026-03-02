Colas en Lidl a partir de hoy por el invento para hacer deporte sin moverte de casa: adiós al gimnasio

Hacer deporte sin salir de casa es una opción cada vez más elegida por los que quieren moverse sin depender de horarios, desplazamientos ni cuotas mensuales. En esas, Lidl vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas con un producto que promete cambiar la forma en la que muchas personas entrenan en casa. Se trata de su plataforma de step 3 en 1, un invento sencillo, económico y pensado para aquellos que quieren mantenerse activos sin necesidad de apuntarse al gimnasio ni invertir en grandes máquinas.

Este artículo deportivo ha despertado interés por una razón muy clara, y es que permite hacer ejercicio en casa de manera práctica y sin ocupar demasiado espacio. En un momento en el que el teletrabajo, las rutinas sedentarias y la falta de tiempo se han convertido en parte del día a día, contar con una opción para moverse sin salir del salón resulta especialmente atractivo. Lidl ha sabido leer esta necesidad y ofrecer una solución pensada para todo tipo de usuarios, desde los que llevan tiempo sin hacer ejercicio hasta quienes buscan complementar su actividad habitual con sesiones cortas pero constantes.

Esta plataforma de step 3 en 1 permite realizar distintos ejercicios básicos centrados en el movimiento del cuerpo, el equilibrio y la activación muscular. Su uso principal es el step, un clásico del entrenamiento doméstico que ayuda a elevar pulsaciones y mover piernas sin necesidad de grandes conocimientos previos. A esto se suma la posibilidad de incorporar bandas elásticas y otros apoyos que amplían las opciones de entrenamiento, haciendo que cada sesión pueda adaptarse al ritmo y las ganas de cada persona. Todo ello con una estructura compacta que se guarda fácilmente tras su uso, algo clave para aquellos que no disponen de mucho espacio en casa.

Lidl arrasa con esta plataforma de step

Otro de los aspectos que más está llamando la atención es su precio. Frente a otros aparatos de fitness que pueden alcanzar cifras elevadas, esta propuesta de Lidl se sitúa en un rango muy accesible, rompiendo con la idea de que cuidarse físicamente implica gastar mucho dinero. Y es que se puede comprar por 22,99 euros tanto en los supermercados como en la tienda online de la cadena alemana, y esta combinación de bajo coste y facilidad de uso ha hecho que muchas personas vean esta plataforma ideal para hacer ejercicio de forma regular, sin presiones y sin la obligación de seguir rutinas complejas.

Además, entrenar en casa tiene ventajas que cada vez pesan más en la decisión de compra. No hay desplazamientos, no hay esperas para usar máquinas y no existe la sensación de ir con prisas para encajar el gimnasio en la agenda. Con productos como este, basta con unos minutos al día para moverse, ya sea mientras se ve la televisión, se escucha música o se sigue algún vídeo de entrenamiento. Esa libertad es para muchos el empujón que faltaba para empezar a cuidarse un poco más, además de artículos como este de Lidl, que ayudan a optar por la variante de hacer deporte sin salir del hogar.