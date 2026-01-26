Lidl revienta a Decathlon con las deportivas que recomiendan los podólogos y quedan bien con todo

Lidl vuelve a sorprender al mercado y esta vez lo hace en un terreno donde hasta hace poco parecía imposible competir, el del calzado deportivo. La cadena alemana ha lanzado unas zapatillas para mujer que están dando mucho que hablar y que muchos ya comparan directamente con modelos de Decathlon, pero con una diferencia clara que juega a favor del supermercado, que es sin duda el precio. Por menos 5 euros (4,99€ concretamente), estas deportivas se han convertido en una de las compras más comentadas del momento también por una comodidad que ha conquistado a todo tipo de público y por un diseño sencillo que encaja en el día a día de muchas mujeres.

Estas zapatillas de Lidl no nacen como un producto pensado exclusivamente para hacer deporte, pero sí como una opción cómoda para caminar, pasar horas fuera de casa o realizar actividad ligera. Ahí es donde está gran parte de su éxito. Cada vez más personas buscan un calzado que no les moleste al final del día, que no cargue la planta del pie y que no obligue a cambiarse de zapatos según el plan. En esas, estas deportivas cumplen con lo que muchos expertos en salud del pie suelen aconsejar: buena amortiguación, ligereza y materiales que permiten que el pie respire. Sin grandes promesas ni tecnologías complejas, Lidl ha apostado por lo esencial, y el resultado está funcionando.

La comparación con Decathlon es evidente porque la cadena deportiva francesa ha sido la referencia durante años para las que buscaban zapatillas cómodas a precios razonables. Sin embargo, incluso en sus gamas más básicas, es complicado encontrar modelos por debajo de los 20 o 25 euros. Lidl, en cambio, ha logrado colarse en ese mercado ofreciendo una alternativa mucho más barata, pensada para aquellas no necesitan zapatillas técnicas, pero sí un calzado fiable para el uso diario. Para muchas personas, especialmente aquellas que caminan mucho o trabajan de pie, esta diferencia de precio es más que suficiente.

Las deportivas para mujer baratas de Lidl

Otro de los puntos claves para el éxito de estas deportivas es su estética. No llaman la atención por colores llamativos ni diseños arriesgados, sino justo por lo contrario. Son discretas, limpias y fáciles de combinar, lo que hace que puedan llevarse tanto con ropa deportiva como con vaqueros, vestidos o conjuntos más relajados para el día a día. Esa sencillez es clave para que no queden relegadas al fondo del armario y se conviertan en un calzado recurrente, algo que no siempre ocurre con zapatillas demasiado marcadas por un estilo deportivo.

Lidl ya ha demostrado en otras ocasiones que sabe detectar tendencias y adaptarlas a su modelo de negocio, y estas deportivas son un ejemplo más. Al igual que ocurre con su ropa deportiva, zapatillas o incluso sus prendas de abrigo, la cadena alemana ha sabido dar con un producto que conecta con un público amplio, cansado de precios elevados y que ahora puede comprar estas zapatillas por 4,99 euros. El único problema es que tal y como se informa en la página web de Lidl, empiezan a agotarse las existencias: «¡Date prisa! Otros clientes están comprando y quedan pocas unidades».