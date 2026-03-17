Ultimátum de Irán para jugar el Mundial: todos los partidos en México para esquivar Estados Unidos

La participación de Irán en el Mundial está en vilo. Su negativa a jugar en Estados Unidos, país anfitrión y a la vez su enemigo en la guerra de Oriente Medio, provocó el pánico en la FIFA a la hora de cómo intervenir en caso de que su decisión salga adelante. Sin embargo, el gobierno iraní ha abierto negociaciones ofreciendo un ultimátum para participar en la Copa del Mundo sin pisar terreno estadounidense.

Desde hace meses, los ataques aéreos entre ambos países tumban toda opción posible de mantener una relación lo suficientemente cordial como para aparcar la parte política de la deportiva. El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, fue claro con la decisión que había tomado Irán: «Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera», explicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que Irán era bienvenido a participar, pero sugirió que podría no ser apropiado que jueguen en Estados Unidos «por su propia vida y seguridad». Unas declaraciones que no gustaron en el gobierno iraní: «Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a América», dijo Taj desde la embajada de Irán en México.

Sin embargo, propuso una solución para jugar el Mundial esquivando Estados Unidos: «Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México», confesó. El organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La solución de Irán, complicada a nivel logístico

Irán aseguró su clasificación a un cuarto Mundial consecutivo al liderar su grupo en la tercera ronda de la clasificación asiática el año pasado. El torneo está previsto que comience el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, con Irán programado para jugar dos partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y uno en Seattle. Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda son los rivales de Irán en el Grupo G.

Los comités organizadores de los partidos en Los Ángeles y Seattle no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual en Estados Unidos. La posibilidad de trasladar los partidos de Irán a México supondría un cambio logístico significativo para el torneo, aunque reubicar encuentros por razones de seguridad o geopolíticas no es algo sin precedentes.

En septiembre del año pasado, Escocia logró una victoria por 2-0 en la clasificación para el Mundial contra Bielorrusia en Zalaegerszeg, cerca de las fronteras con Austria y Eslovenia, tras una decisión de la UEFA relacionada con el papel de Bielorrusia como base para la invasión rusa de Ucrania. En otros deportes, las deterioradas relaciones políticas entre India y Pakistán hacen que estos vecinos con armas nucleares solo se enfrenten en sedes neutrales en torneos de cricket con varios equipos. India se negó a viajar a Pakistán para el Champions Trophy del año pasado y se le permitió jugar todos sus partidos en Dubái.

La Federación, sin decisión definitiva

Si la FIFA rechaza el cambio de sede a México, parece poco probable que Irán viaje a Estados Unidos y participe en el torneo mientras está en guerra con uno de los coanfitriones. Una retirada oficial sería la primera en la era moderna y dejaría a la FIFA con la tarea urgente de encontrar un reemplazo.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) dijo el lunes que no ha recibido ninguna notificación de que Irán vaya a retirarse del evento. «Al final del día, es la federación la que debe decidir si juega, y hasta hoy la federación nos ha dicho que va al Mundial», declaró el secretario general de la AFC, Windsor John, a los periodistas en Kuala Lumpur.