Fernando Alonso recupera la ilusión: «El coche va a cambiar dramáticamente en cuatro carreras»

Fernando Alonso vuelve a sonreír tras una travesía por el desierto muy prolongada. El asturiano se quedó a las puertas de puntuar en el Gran Premio de Mónaco tras un undécimo puesto esperanzador y el bicampeón de Fórmula 1 se encargó de no bajar el soufflé con unas palabras que son una declaración de intenciones.

«El feeling que tenemos es que el nuevo paquete cambiará dramáticamente la situación que enfrentamos cada fin de semana. Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras para verlo», auguró un Fernando Alonso que está todavía a la espera de que la FIA investigue a Checo Pérez por adelantarse en la última resalida en Mónaco.

«Tengo toda la fe en el equipo porque nuestra impresión es que el coche va a cambiar dramáticamente. Cuando viene Newey es muy meticuloso. Tenemos al mejor con nosotros», comentó Fernando Alonso sobre sus impresiones tras el Gran Premio de Mónaco.

El asturiano no pierde la esperanza, pese a que el plan inicial de luchar por el campeonato de 2026 tendrá que aplazarse sine die. «La pena es que estamos en una situación anónima, últimos de la parrilla y no saldremos en ningún sitio. Estamos tan atrás que no pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos. Pero si podemos estar entre el 12 y el 15, apareces en esas zonas y hay opciones puntos más asequibles», reflexionó Fernando Alonso.

El hecho es que Aston Martin es actualmente el undécimo equipo de la Fórmula 1 sin haber conseguido sumar un sólo punto en lo que va de temporada. El equipo británico ha estado todo el año luchando por Cadillac a una media de tres segundos de diferencia con la cabeza de carrera. Ahora este paquete devuelve un halo de esperanza a una escudería que ha realizado una inversión histórica para estar en una posición tan baja.