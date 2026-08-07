El bochornoso adiós de ‘Javierito’ Ruiz en TVE: música de Coldplay, aplausos y Santaolalla emocionada

Javier Ruiz ha presentado por última vez Mañaneros 360 este viernes, en TVE. El periodista abandona el programa de La 1, tras 2 años presentándolo, para incorporarse a La Séptima, que ha anunciado su fichaje oficialmente al término del espacio. Hasta el momento de su despedida, Javierito no ha querido confirmar su marcha, adelantada por OKDIARIO. La puesta en escena de la despedida a Ruiz ha servido para enaltecer su figura.

Antes de las alabanzas del equipo, Javier Ruiz ha tenido tiempo para hacer una intervención en el tramo final del programa. El periodista ha pronunciado un discurso con su tono contundente. Tras indicar que no es habitual «oficiar el funeral de uno mismo», ha procedido con la lección.

«Estamos viviendo una plaga de falsificación del periodismo, de hacer creer que somos iguales, que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos», ha mencionado Javier Ruiz, aún sentado a la mesa de análisis y mirando a cámara fijamente. «Hay una plaga de falsificación de la verdad para convertir a los diferentes en amenazas y convertir la discrepancia en traición, y esas dos plagas intentan esparcir miedo, confusión, diluir la verdad», ha añadido.

Según Javier Ruiz, esa plaga a la que menciona persigue con la «falsificación» que la gente encuentre «refugio en el gurú de ciertas figuras autoritarias». Por ello, ha instado a su audiencia a luchar en la «batalla por la soberanía», la de «a quién prestan atención» los espectadores, «a quién creen y a quién no». Finalmente, ha exhortado a «premiar el periodismo y castigar la basura con el mando a distancia».

Javier Ruiz ha pronunciado esas palabras en una marcha que se produce tras una investigación abierta al presentador por falta de rigor periodístico y mala praxis, a raíz de las quejas internas recibidas por profesionales de información de la casa, en relación al tratamiento que Mañaneros ha dado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su informe definitivo, el Consejo concluyó que el periodista y el espacio vulneraron los principios del rigor periodístico, por dar «difusión a hipótesis falsas», cuando el presentador aseguró que la imputación contra el ex presidente nacía de una querella de Manos Limpias, pero lo cierto es que nace de una solicitud judicial internacional previa de Francia y Suiza. Tampoco contrastaron la información, según el informe, dado que se fundamentaron en una única versión que partió del entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta investigación se ha sumado a informes previos emitidos por el propio Consejo de Informativos, que ya habían advertido de prácticas similares, abuso de la opinión que favorecía a una misma ideología y sesgo en espacios de actualidad conducidos por el periodista.

Tras pronunciar su discurso de despedida a cámara, Javier Ruiz se ha levantado para recibir el aplauso del equipo de Mañaneros 360, que ha salido al centro del plató para ovacionarlo frente a frente y entregarle un ramo de flores. Mientras tanto, ha sonado la canción Viva la vida, de Coldplay.

Por su parte, Sarah Santaolalla se ha puesto en pie para grabar la escena con su móvil personal, como se ha podido apreciar en el plano. La pantalla de Mañaneros 360 rezaba un gran «gracias, Javier» con fotos del periodista, que abandona TVE con alfombra roja y varios informes del Consejo de Informativos que cuestionan el rigor de su trabajo.

🔵@Ruiz_Noticias se despide de ‘Mañaneros 360’ Ruiz: «Ha sido un orgullo, yo les veré como espectador» ¡Te vamos a echar de menos!#Mañaneros7A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/PwYOxr9iDx — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 7, 2026