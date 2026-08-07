Playas, pueblos costeros y romances de verano: las novelas que no pueden faltar en tus lecturas estivales

Si algo tiene la lectura es ese poder de llevarte a cualquier rincón que desees: a una playa, un pueblo pesquero o un romance veraniego. En verano, para muchos, abrir un libro se convierte, además, en un momento para desconectar de las jornadas laborales interminables y para poder ver esas deseadas vacaciones que parecen no llegar. Si eres de los que todavía tienen que esperar un poco más para poder disfrutar del viaje del verano, puedes ir descubriendo historias que tienen como escenario principal las playas en estas lecturas que te recomendamos desde COOL.

‘Las luces de septiembre’, de Carlos Ruiz Zafón

Las luces de septiembre es la tercera y última parte de la Trilogía de la niebla del escritor Carlos Ruiz Zafón. Toda la trama se desarrolla en Normandía, entre casas en acantilados y parajes de costa. Envuelto en el misterioso mundo literario de Ruiz Zafón, este libro es perfecto para perderte en la prosa de uno de los mejores escritores que ha dado el siglo XX. Además del broche perfecto para poner el cierre del verano.

‘El verano en que me enamoré’, de Jenny Han

Aprovechando que ya estamos viendo las primeras imágenes del rodaje de El verano en que me enamoré, toca retomar esta lectura, antes de su estreno previsto para el año 2027. Otro verano más, continúan los líos amorosos entre Belly y los hermanos, yendo directos a la costa de Cousins Beach, una playa ficticia que está inspirada en los lugares de vacaciones de Cape Cod, Massachusetts.

‘Robinson Crusoe’, de Daniel Defoe

Hay clásicos que sobreviven a los años, e historietas que te llevan a ver cómo puede ser la relación de un hombre con la soledad de un entorno como la playa. El libro de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, hace ambas cosas. No hacen falta grandes presentaciones sobre este clásico que narra las casi tres décadas de supervivencia de este navegante inglés en una isla desierta, pero nunca viene mal recordar que siempre puede ayudarte a viajar en esta época del año.

‘El tercer reich’, de Roberto Bolaño

A muchos les resultará familiar el escenario descrito bajo el talento de Roberto Bolaño en su segunda obra póstuma. En ella describió una estival Costa Brava a la que viaja su personaje Udo, de origen alemán y campeón en juegos de mesa de estrategia. Este viaje, igual que la trama, termina convertido en un auténtico rompecabezas que habla sobre el límite de la locura y el control.

‘La playa’, de Cesare Pavese

Quien crece comienza a añorar los veranos de la juventud. Al menos, esta es una de las ramas que toman la trama del libro La playa, de Cesare Pavese. Todo gira en torno a las vacaciones de un grupo de amigos treintañeros en la costa de Liguria y las historias que les acontecen y que te llevarán a enamorarte de unas vacaciones en un lugar como este.

‘Gente que conocemos en vacaciones’, de Emily Henry

Hay quienes hablan de esta novela como la novela del verano y, en conjunto, podemos entender por qué. Tiene todos los ingredientes para ser un éxito: una lectura ágil, un romance y el verano y la playa como escenario principal. Con ello es una forma ligera de tener una lectura muy fresca, perfecta para hacer una escapada imaginativa a la costa.