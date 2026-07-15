Este libro se siente como el abrazo de un buen amigo y te hará confiar en el ser humano

En un mundo tan polarizado y en crisis, el optimismo suele infravalorarse y catalogarse como cursi o irreal. Sin embargo, son más necesarias que nunca las obras que, con consciencia y buen hacer, se alejen del cinismo y abracen la parte más bondadosa del ser humano. Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO os proponemos un viaje hacia la amabilidad y la generosidad. Una novela preciosa que no cae en sentimentalismos baratos, pero que recompone y da un respiro. Una preciosidad para leer en vacaciones o para regalar a aquellos que necesiten de un abrazo reparador.

‘Theo de Golden’ de Allen Levi

SINOPSIS OFICIAL: En la apacible ciudad de Golden la llegada de Theo despierta curiosidad. Nadie sabe de dónde viene, pero su presencia transforma las vidas de quienes lo rodean.

Una mañana, Theo visita una cafetería local en la que hay colgados noventa y dos retratos de la gente de Golden, hechos por un artista local. Conmocionado, decide comprarlos todos y entregarlos a quienes corresponden. Con cada encuentro va tejiendo amistades, y este generoso gesto llena la comunidad de luz y resalta el poder de las relaciones.

OPINIÓN: Este libro me lo regaló mi padre hace unas semanas, con lágrimas en los ojos. Había tardado pocos días en leerlo y estaba emocionado, cambiado. Entiendo la razón. Con cada página de Theo de Golden siento su abrazo, el suyo y el de cualquiera que me tenga en estima.

El cinismo nos impide ver la bondad como parte fundamental del ser humano. Piensa mal y acertarás, es la típica frase que nos decimos para protegernos de las desavenencias y las expectativas. Pero, en realidad, sí existen personas que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Este libro habla de ellas. Y no se trata de una bondad altruista y vacía. Ser generoso es también un acto egoísta cuya finalidad es sentirse bien con uno mismo.

Recomiendo Theo de Golden para dar un poco de luz, para sentir que hay esperanza y para sentir que no estamos solos.