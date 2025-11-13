Recomendaciones literarias: tres libros cortos que te volarán la cabeza

Esta semana en recomendaciones literarias de OKDIARIO traemos tres libros muy impactantes, de géneros distintos, que son de esos que te vuelan la cabeza, que no te dejan indiferente. Además, los tres son muy cortos y los puedes leer en una tarde o en dos a lo sumo. El primero de todos es Como bestias de Violaine Bérot, un thriller rural a medio camino entre el cuento de hadas y la denuncia social. El segundo es Seismil, de Laura C. Vela (Ed. Niños Gratis) el testimonio de la autora en el que relata un trauma violento y cómo, a través de la escritura, consigue acercarse a entender y a sanar ( o no) el dolor. Y por último, un clásico del true crime al que recurro muy a menudo y que me sigue fascinando. Se trata de El adversario de Emmanuel Carrère (Ed. Anagrama); una historia adaptada varias veces al cine que pone los pelos de punta e investiga sobre la capacidad del ser humano para mentir. Son tres novelas que no olvidarás por mucho que quieras.

‘Como bestias’ de Violaine Bérot (Ed. Las afueras)

Un pueblo aislado en las montañas; un joven de fuerza sobrehumana con un don para sanar a los animales; una niña que aparece de la nada y que desata todos los rumores en un valle en el que todavía resuenan antiguas leyendas y misterios. Pocos elementos le bastan a Violaine Bérot para trenzar esta inolvidable historia a medio camino entre la novela negra y la fábula.

Intercalando los interrogatorios policiales a los habitantes del pueblo y las canciones de un misterioso coro, como en una tragedia griega o un moderno cuento de hadas, este libro hechiza e impacta.

Como bestias parte de un misterio para hablarnos de los prejuicios sociales, de la violencia contra las mujeres y sobre el odio a lo que no conocemos. Ahora que está tan de moda Frankenstein, se me antojan varios paralelismos entre ambas obras y es que las dos nos hacen preguntarnos quiénes son las verdaderas bestias de la naturaleza.

‘Seismil’, de Laura C. Vela (Ed. Niños Gratis)

Según parte de la sinopsis oficial del libro «Seismil es la historia particular de una reconstrucción. Como cuando te entran ladrones en casa. Mirando todas tus cosas tiradas por el suelo parece que una mirase su vida por primera vez y extraña su propia casa. Reflexionas sobre tu historia, sobre los que te rodean, te preguntas quién eres y te das cuenta de que tienes por delante el camino largo y trabajoso de subir a una montaña».

Se trata de un testimonio desgarrador sobre un hecho que nunca debería haber ocurrido pero que es necesario nombrar. Una pequeña joya que ha revolucionado la literatura independiente española este año.

‘El adversario’ de Emmanuel Carrère (Ed. Anagrama)

El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó, sin éxito, darse muerte. La investigación reveló que no era médico, tal como pretendía y, cosa aún más difícil de creer, tampoco era otra cosa. Mentía desde los dieciocho años. A punto de verse descubierto, prefirió suprimir a aquellos cuya mirada no hubiera podido soportar. Fue condenado a cadena perpetua. Este libro narra esta escalofriante historia real que es un viaje al corazón del horror.

Es increíble cómo, en 176 páginas (con una letra bastante grande, por cierto), Carrère nos puede contar tanto, no sólo de la vida de este personaje sino de la condición humana en general. Una obra que asusta no por lo que sucede sino porque, llegados a un punto, entendemos al criminal.