Las vacaciones de Navidad son el momento perfecto para desconectar, recargar energías y, de paso, sumergirse en el arte y la cultura. Si estás buscando planes que combinen ocio, inspiración y experiencias únicas, estas exposiciones destacan por su creatividad, su impacto y sobre todo porque si te las pierdes… te vas a arrepentir. Traemos una serie de exposiciones muy especiales, tanto para los amantes de la fotografía como del S. XIX o el arte más contemporáneo.

Oriol Maspons, destacado fotógrafo

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid está Oriol Maspons, una nueva exposición de fotografía donde podemos conocer a uno de los más destacados fotógrafos del S. XX, ya que fue uno de los más activos e influyentes fotógrafos de la Escuela de Barcelona.

En 1951 ingresó en la Agrupación Fotográfica de Cataluña y dos años después comenzó su amistad con Catalá-Roca. Entre el salonismo de la Agrupación y el talento de Catalá, no tuvo dudas: eligió al maestro. En 1953 fue enviado a París por una compañía de seguros. Allí frecuentó los ambientes fotográficos y conoció a Robert Doisneau, Cartier Bresson, Brassaï, Guy Bourdin y a los miembros del influyente Grupo Los 30 x 40.

Cuando en 1956 regresó a Barcelona, ya sabía que iba a ser fotógrafo, pero no un diletante aficionado como sus antiguos compañeros de la AFC, sino un fotógrafo profesional, capaz de hacer reportajes, retratos y fotografías de moda y de publicidad. Desde entonces, y durante casi medio siglo, no dejó de trabajar para la prensa, las editoriales, los estudios de cine y las emergentes compañías publicitarias.

En tan largos años reunió una obra importante, que comenzó a hacerse pública a partir de los años setenta. Asimismo, ha estado presente en todas las exposiciones, antologías y jornadas fotográficas importantes celebradas en España y países de Europa y América. Con el tiempo, se convirtió en uno de los ciudadanos más populares de su ciudad, que le premió en diversas ocasiones.

Raimundo de Madrazo, el más desconocido y fascinante de la saga

En Fundación MAPFRE está, sin duda, una de las grandes exposiciones de la temporada y, además, sólo estará activa hasta mediados de enero. De modo que las vacaciones de Navidad es un buen momento para ver Raimundo de Madrazo. Reconocido como un destacado pintor de género y retratista de la alta sociedad de su tiempo, perteneció a la tercera generación de una de las familias más significativas de la pintura española del S. XIX. Su obra, considerada en su época un símbolo de elegancia, emulación del pasado y respeto por la tradición, lo situó como figura fundamental en la escena artística y en los círculos sociales más distinguidos e internacionales de finales del S. XIX y principios del S. XX.

No obstante, con el paso del tiempo y el advenimiento de las nuevas corrientes artísticas, precisamente ese gusto refinado, la minuciosa representación de interiores y la destreza técnica en la reproducción de texturas y materiales provocaron que su producción quedara relegada en la posterior historiografía artística. Esta exposición pretende subsanar no solo el desconocimiento de este brillante artista, sino también restituir su legado al lugar que le corresponde dentro de la historia del arte.

Finisterre, un espacio que vincula a México con Galicia



Interior de la iglesia de Santa Maria della Pace, Roma. La confesión, 1868-1869. Colección Madrazo. Comunidad de Madrid. @ Luis Escobar



Estudio de los Madrazo en la calle Alcalá, c. 1856-1858. Colección Madrazo. Comunidad de Madrid. @ Luis Escobar



En la Galería Travesía Cuatro, en Madrid, tenemos que darnos una vuelta por Finisterre, una exposición conjunta de los artistas mexicanos Gonzalo Lebrija (Ciudad de México, 1972) y Jorge Méndez Blake (Guadalajara, 1974).

Se trata, en concreto, de un proyecto que nace a partir de un viaje que ambos artistas realizaron por la costa gallega, motivados por un interés común en la figura del faro como símbolo: Méndez Blake lo había demostrado a través de esculturas y dibujos de marinas, mientras que Lebrija lo había abordado desde el diseño y planteamiento del faro de Xala, en la costa del Pacífico mexicano.

Durante su recorrido, los artistas llegaron al mítico Faro de Finisterre, enclavado en la llamada Costa da Morte, un territorio cargado de historia en el que confluyen los ecos de antiguos naufragios y el final del Camino de Santiago, su km 0. Atraídos por este complejo espacio, en el que las historias locales se cruzan con mitos universales, los artistas centraron su atención en su potencia simbólica.

En Finisterre, Lebrija y Méndez Blake convierten esa experiencia en una abstracción visual y conceptual que trasciende la geografía. «Finisterre se convierte así en un vínculo entre Galicia y México, en el punto más cercano de Europa a Latinoamérica, y al mismo tiempo en un espacio simbólico donde el mundo se destruye y renace con cada atardecer», señala Marcos Giralt Torrente, comisario de la exposición.

Influyente y olvidado, Mengs en el Museo del Prado

El Museo del Prado reivindica a Antonio Raphael Mengs (1728-1779), un artista «tan influyente como olvidado», que llegó a ser pintor de la corte del Carlos III. La muestra ha sido comisariada por Andrés Úbeda y Javier Jordán de Urríes.

Úbeda ha señalado que «habitualmente las exposiciones monográficas se hacen de artistas que ya son suficiente conocidos, pero Mengs ha caído, para muchos, en el olvido», a pesar de haber sido una de las figuras más influyentes del S. XVIII y de los más celebrados cuando estaba vivo.

Mengs fue una figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del S. XVIII por lo que la muestra ofrece una revisión profunda de su obra, pensamiento y legado, en diálogo con los grandes maestros del pasado.

El mecenazgo de Carlos III ocupa un lugar central en la muestra, con secciones como ‘Pintor de Su Majestad Católica y de la corte de Madrid’, que reúne retratos de la familia real y figuras de la España ilustrada, y ‘Las grandes obras: la pintura mural’, donde se destaca su maestría en la decoración de grandes superficies, como los frescos del Palacio Real de Madrid.