En 2025 he leído 79 libros y estos son los diez que más me han marcado (Primera parte)

Este 2025 ha sido un año especialmente provechoso para mí a nivel literario. He leído un total de 79 novelas y casi todas muy buenas. Elaborar una lista con mis favoritas no ha sido nada fácil. Mis lecturas nunca llevan un orden determinado, se basan en mis gustos y necesidades ( como debería ser para cualquier lector), por lo que no me he ceñido a obras recientes o fenómenos literarios muy de moda (que también lo ha habido). Lo que sí puedo asegurar es que los libros seleccionados no sólo tienen una altísima calidad (según mi propio criterio, obviamente) si no que han marcado mi vida de una manera concreta y especial. Comencemos con la primera parte de este ranking (la próxima llegará la semana que viene), es decir, del puesto 10 al seis.

10. ‘El factor Rachel’ de Caroline O’Donoghue (Libros del Asteroide)

Sinopsis: Rachel es una universitaria irlandesa que trabaja en una librería para pagarse la carrera. Allí conoce a un chico de su edad, James; no tardarán mucho en hacerse íntimos amigos y animarse a compartir un piso tan barato como destartalado. Ambos buscan abrirse camino en la Irlanda de la Gran Recesión mientras gestionan sus caóticas vidas: James está harto de que la gente piense que no quiere salir del armario y Rachel fantasea sin parar con el doctor Byrne, un profesor casado al que intenta seducir con un arriesgado plan de imprevisibles resultados.

Opinión: Este libro es como llamar a tu mejor amigo a las tantas de la madrugada para que te cuente un chisme y descubrir que nada en la vida es tan grave. Una novela divertidísima, con muchísimo corazón y que puede recordar a Bridget Jones pero con más trasfondo personal y social. Una auténtica delicia y una de las lecturas que más he disfrutado este año.

09. ‘Los nombres propios’ de Marta Jiménez Serrano (Editorial Sexto Piso)

Sinopsis: ¿Quién es Belaundia Fu? Es la mejor amiga de Marta a los siete años: la amiga invisible que, en esos momentos en que las cosas no salen como había planeado y ni siquiera la abuela es capaz de consolarla, se sienta con ella y espera hasta que se le pase. Belaundia Fu es la voz sensata, ideal e infalible que, cuando Marta tiene dieciséis años y pese a que prefiera no escucharlas, le dice las verdades a la cara: por ejemplo, que ese chico, Charlie, no le conviene. Pero cuando Marta ya ha cumplido veintidós, cuando ya se ha licenciado, cuando está empezando a tomar las decisiones que van a marcar el resto de su vida, ¿qué hace aún ahí Belaundia Fu? Ahí sigue porque es quien, desde siempre, le narra a Marta su propia historia. ¿Quién es Belaundia Fu?, nos preguntamos; y, sin embargo, la pregunta que verdaderamente importa es: ¿quién es Marta?

Opinión: Ha sido todo un acontecimiento literario y una obra muy querida por el público. Cualquiera que haya sido niño en este país va a emocionarse con esta novela. No pasan grandes cosas pero está todo lo que se supone que es la experiencia humana en sus comienzos.

08. ‘Mandíbula’ de Mónica Ojeda (Ed. Candaya)

Sinopsis: Fernanda Montero, una adolescente fanática del horror y de las creepypastas (historias de terror que circulan por internet), despierta maniatada en una cabaña oscura en medio del bosque. Su secuestradora, lejos de ser una desconocida, es su profesora de Lengua y Literatura: una mujer joven, marcada por un pasado violento, a quien Fernanda y sus amigas han atormentado durante meses en un colegio de élite Opus Dei. Los motivos del secuestro se irán revelando como algo mucho más complejo y duro de digerir que el bullying a una maestra: una traición inesperada y vinculada a un edificio abandonado, un culto secreto inspirado en creepypastas y un amor juvenil.

Opinión: Un milagro de prosa para un libro complejo e insano que cuenta el descubrimiento y crecimiento de la adolescencia de manera inquietante y aterradora. No es una novela para todo el mundo pero si se entra en el juego es imposible olvidarla.

07. ‘Han cantado Bingo’ de Lana Corujo (RESERVOIR BOOKS)

Sinopsis: Todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado —un volcán redondo como una panza bocarriba—, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo?

En un cartón de bingo aparecen quince números —los mismos que las edades de la protagonista a lo largo de la novela, presentes como una mosca o una mariposa revoloteando sobre el título de cada capítulo—, y en esos diez minutos suspendidos que dura una partida, todo es posible.

Opinión: Otra historia sobre la infancia pero esta tiene una fórmula única (cada capítulo pertenece a una edad distinta de la protagonista) y un realismo mágico que reflexiona sobre el paso del tiempo y, sobre todo, sobre lo que supone un trauma y un duelo. Una preciosidad.

06. ‘Todos los colores de la oscuridad’ de Chris Whitaker (Ed. Salamandra)

Sinopsis: Monta Clare, Misuri, 1975. Mientras la guerra de Vietnam llega a su fin y Muhammad Ali se enfrenta a Joe Frazier, la desaparición de varias niñas quiebra la sensación de seguridad característica de esa pequeña comunidad, que se agrava cuando Joseph Patch Macauley es secuestrado. Su mejor amiga, Saint Brown, se propondrá encontrarlo a toda costa, pero, pese a sus esfuerzos, Patch permanecerá casi un año en total oscuridad en un sótano con la única compañía de una niña llamada Grace, a quien escucha, pero nunca ve, y que lo visita en secreto. Tras ser liberado, la búsqueda de Grace se convertirá en el hilo conductor de la vida de Patch, que tomará giros insospechados a lo largo de dos décadas, mientras Saint luchará por hallar la verdad y recuperar a su amigo, a quien cree perdido en un oscuro recuerdo.

Opinión: Este fue mi primer libro del 2025 y lo tiene absolutamente todo: intriga, misterio, drama, aventuras y una de las historias de amor más fascinantes de la última década. Ojalá borrarlo de mi mente para volver a llerlo por primera vez.