Si te gusta ‘Alas de sangre’ te encantarán estas novelas españolas que son incluso mejores

Alas de sangre, la saga escrita por Rebecca Yarros es todo un fenómeno editorial. Millones de lectores de todo el mundo veneran estas aventuras con dragones que son todo un referente en el llamado romantasy, obras de fantasía con un gran componente romántico. No me confieso un gran fan del género y he de admitir que he leído los dos primeros volúmenes de esta serie y, sí, admito que son muy adictivos, pero la forma de narrar de la autora se me antoja arrítmica, complicada de entender a veces y con una gran carencia sintáctica. Es por ello que te voy a recomendar dos libros parecidos escritos por autores españoles que me han encantado. Novelas que te llevan a mundos mágicos y a vivir historias de amor tremendas y que están muy bien escritas.

‘Placeres mortales’ de Belén Martínez (Editorial Umbriel)

Sinopsis: En un mundo donde las apariencias sirven como velo ante la cruda verdad, Cixi no es más que una criada. Pero en su interior late un poder oscuro y prohibido.

Su existencia se basa en cuidar y acompañar a su joven ama, Lilan, la única hija de la familia Yehonala. Sin embargo, cuando el gran Imperio Jing se convulsiona ante la muerte del Emperador, la familia viaja al Palacio Rojo para presentar sus respetos a su heredero: Xianfeng.

La llegada del nuevo monarca supone una maldición para los Yehonala, ya que Lilan se convierte en una moneda de cambio. Pero en «la ciudad dentro de la ciudad» nadie está a salvo. En cada esquina hay susurros de traición, deseo y ambición. Y Lilan sucumbe entre esas paredes rojas. Ahora Cixi atraviesa los muros del Palacio Rojo dispuesta a cobrarse su venganza.

Mucha intensidad: Esta es una novela larga (600 páginas) y auto conclusiva que destaca por la buena creación de personajes (en especial el de la protagonista) y una trama vertiginosa y muy intensa.

‘Un juramento escarlata’ de Adriano Moreno (Editorial Roca)

Sinopsis: Sky nunca quiso ser la elegida, pero en Nithium la ley es firme. Cuando la Aristocracia Escarlata la reclama y el mal despierta más allá de la frontera, ella es la única que puede cambiar el destino de todo su mundo.

Sin embargo, llegado el momento de acatar este Juramento, decide huir. Su fuga la conduce directa al corazón de Porteo, un lugar majestuoso donde habitan horrores disfrazados de honor y obediencia. Allí, Sky deberá dominar el poder que arde en su interior antes de la próxima Luna Quemada… mientras lucha por no enamorarse del hombre al que más odia.

Romance y fantasía se entremezclan en esta historia épica en la que cada decisión puede tener consecuencias devastadoras. La guerra es inevitable, pero la mayor contienda no será en el campo de batalla sino contra los secretos de su propio linaje.

Mi lectura actual: No lo he terminado aún (se publicó el 26 de noviembre) pero me queda poco y me está entusiasmando. Sin ser yo un gran aficionado al género, creo que esta novela atrapa por sus personajes, su sentido del ritmo, sus giros (siempre basados en las decisiones y dilemas de los protagonistas) y en una creación de mundos perfectamente descrita y pensada. Moreno, además, mantiene el pulso de la tensión gracias a una prosa fácil pero muy trabajada.