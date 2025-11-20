Si te gustó ‘La asistenta’ te encantarán estos ‘thrillers’ adictivos y sorprendentes

La asistenta de Freida McFadden es uno de los grandes fenómenos editoriales de los últimos años. Un éxito mundial sin precedentes que cuenta con dos continuaciones y una adaptación cinematográfica que se estrenará en breve y que promete arrasar en taquilla. Son muchos los fans de esta novela y por ello, si te gustó, desde OKDIARIO te recomendamos otras dos con temática y estilo parecidos, es decir, thrillers sin mucha sangre, basados en la tensión psicológica y en los puntos de vista y todos con un final impactante e imprevisible. El primero es Verity, la sombra de un engaño de Colleen Hoover. Se trata de una historia adictiva y con un twist final inesperado que mantiene en vilo desde la primera página. La segunda recomendación es menos conocida pero muy valiosa. Se trata de Figuras ocultas de Jason Rekulak, una trama que podría definirse como La asistenta pero con espíritus de por medio. No, no es exactamente de terror pero sí es inquietante.

Si todavía no has leído La asistenta serás de los pocos pero puedo asegurar que si lo que te gustan son las novelas fáciles, que no supongan mucho esfuerzo, que entretengan, tensen pero que no sean desagradabes o sangrientas, este es tu libro ideal.

¿De qué trata La asistenta? Esta es su sinopsis oficial: «Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior. Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto. Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde. Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad. No saben de lo que soy capaz…»

Sí, la historia sigue a una chica con pasado oscuro que empieza a trabajar para una familia rica y supuestamente idílica pero que esconde un secreto enorme y letal.

La asistenta cuenta con dos partes más- El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila- pero, sinceramente, ninguno es tan original y entretenido como el primero (el segundo es una copia mala del original).

Si ya has leído La asistenta aquí van dos recomendaciones que pueden encantarte.

‘Verity, la sombra de un engaño’ de Colleen Hoover (Ed.Planeta)

Sinopsis: Lowen Ashleigh, autora al borde de la bancarrota, recibe un encargo que le cambiará la vida: Jeremy, el flamante marido de Verity Crawford, una de las autoras más importantes del momento, la contrata para terminar la serie de libros en la que trabajaba su mujer antes de sufrir un grave accidente que la ha dejado en coma. Lowen se instala en la mansión del matrimonio para poder trabajar en las notas en las que trabajaba Verity, con la esperanza de encontrar material suficiente para empezar con su encargo, pero lo que no esperaba descubrir en la caótica oficina es una autobiografía de la propia Verity, escondida para que nunca salga a la luz.

Un gran éxito: También se ha grabado ya una adaptación de esta novela que ha vendido millones de copias en todo el mundo. La trama es divertida, inquietante y es de esas que te hacen pasar un buen rato sin pensar mucho.

‘Figuras ocultas’ de Jason Rekulak (Ed. Nocturna)

Sinopsis: Recién salida de rehabilitación por su pasada adicción a las drogas, Mallory Quinn acepta un trabajo como niñera para Ted y Caroline Maxwell. A Mallory de inmediato le encanta su trabajo, le da justo la estabilidad que buscaba. Y adora a Teddy, un niño tímido que va a todas partes con su cuaderno de bocetos y su lápiz. Sus dibujos muestran cosas normales: árboles, conejos, globos… Bueno, y a veces también a una mujer de aspecto extraño, su amiga imaginaria.

Pero un día en el cuaderno aparece algo diferente: un hombre que va arrastrando un cuerpo en medio de un bosque. Poco a poco, los dibujos de Teddy se vuelven cada vez más siniestros y sus figuras de palo se convierten en ilustraciones realistas, cuya destreza supera la de cualquier niño de cinco años. Es entonces cuando Mallory empieza a preguntarse no solo por el contenido de las ilustraciones, sino también por el autor. Porque ¿y si realmente no es Teddy quien las está haciendo? ¿Y si se trata de… alguien más?

Entre fantasmas: Repito, este libro es La asistenta pero con espíritus. No da miedo como tal (o tal vez es que pocas obran me aterran a mí) y tampoco hay mucha sangre. Hay un par de escenas inquietantes y un final que tal vez sea políticamente debatible pero es sorprendente. Merece la pena leerlo.