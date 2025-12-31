En 2025 he leído 79 libros y estos son los diez que más me han marcado (Segunda parte)

Segunda parte de la lista con mis diez mejores lecturas del 2025, un año en el que he leído un total de 79 libros pero éstos han sido los que más me han marcado e incluso cambiado. Vamos hoy con los cinco primeros: tres novelas muy cortas pero muy intensas, una distopía de ciencia ficción suave que no deja de ser una guía filosófica sobre el paso del tiempo y, finalmente, la obra que he leído dos veces este año, la que me ha hecho llorar, reír y reconfortarme como hacía mucho tiempo que no hacía una historia. ¿Cuál han sido vuestras mejores lecturas del 2025?

05. ‘Como bestias’ de Violaine Bérot (Ed. Las afueras)

Un pueblo aislado en las montañas; un joven de fuerza sobrehumana con un don para sanar a los animales; una niña que aparece de la nada y que desata todos los rumores en un valle en el que todavía resuenan antiguas leyendas y misterios. Pocos elementos le bastan a Violaine Bérot para trenzar esta inolvidable historia a medio camino entre la novela negra y la fábula.

Intercalando los interrogatorios policiales a los habitantes del pueblo y las canciones de un misterioso coro, como en una tragedia griega o un moderno cuento de hadas, este libro hechiza e impacta.

Opinión: Como bestias parte de un misterio para hablarnos de los prejuicios sociales, de la violencia contra las mujeres y sobre el odio a lo que no conocemos. Ahora que está tan de moda Frankenstein, se me antojan varios paralelismos entre ambas obras y es que las dos nos hacen preguntarnos quiénes son las verdaderas bestias de la naturaleza.

04. ‘Las tempestálidas’ de Gueorgui Gospodinov (Ed. Fulgencio Pimentel)

Sinopsis: El enigmático flâneur conocido como Gaustín inaugura en Zúrich una clínica para enfermos de alzheimer. Sus instalaciones reproducen las distintas décadas del siglo XX al detalle, lo que permite a los pacientes regresar al escenario de sus años de plenitud. Pronto, un número creciente de ciudadanos perfectamente sanos solicita ingresar en la clínica con la esperanza de huir del callejón sin salida en que se han convertido sus vidas. Pero este cronorrefugio no puede contener por sí solo un sueño tan seductor y la idea se propaga por toda la Unión Europea. Es entonces cuando el pasado invade el presente como una ola devastadora.

Opinión: Las primeras 250 páginas de este libro son perfectas. Una indagación emotiva y brillante sobre nuestra relación íntima con la nostalgia, con el paso del tiempo y con la memoria. El resto de la novela no es malo, para nada, pero sí que alcanza una esfera política que, por poco creíble, puede resultar extraña. Da igual porque, al final, todo tiene un sentido.

03. ‘Las gratitudes’ de Delphine de Vigan (Ed. Anagrama)

Sinopsis: «Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba: ”Le debo tanto.“ O: ”Sin ella, probablemente ya no estaría aquí.“ Pensaba: ”Es tan importante para mí.“ Importar, deber. ¿Es así como se mide la gratitud? En realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó, le hice compañía, fui constante?», reflexiona Marie, una de las narradoras de este libro. Su voz se alterna con la de Jérôme, que trabaja en un geriátrico y nos cuenta: «Soy logopeda. Trabajo con las palabras y con el silencio. Con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy. Con las confidencias. Y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio.»

A ambos personajes –Marie y Jérôme– los une su relación con Michka Seld, una anciana cuyos últimos meses de vida nos relatan estas dos voces cruzadas. Marie es su vecina: cuando era niña y su madre se ausentaba, Michka cuidaba de ella. Jérôme es el logopeda que intenta que la anciana, que acaba de ser ingresada en un geriátrico, recupere aunque sea parcialmente el habla, que va perdiendo por culpa de una afasia.

Y ambos personajes se involucrarán en el último deseo de Michka: encontrar al matrimonio que, durante los años de la ocupación alemana, la salvó de morir en un campo de exterminio acogiéndola y ocultándola en su casa. Nunca les dio las gracias y ahora querría mostrarles su gratitud…

Opinión: Este libro es un regalo. Una obra prodigiosa, bellísima e impactante que habla de los recuerdos, de las deudas morales y de la inmortalidad de nuestros actos y de cómo éstos influyen en los demás. Una prosa directa y emotiva para una historia que no se olvida.

02. ‘Casas vacías’ de Brenda Navarro (Ed. Sexto Piso)

Sinopsis: La maternidad, que casi siempre asociamos con la felicidad, también puede ser una pesadilla: la de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde estaba jugando, y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio. Ubicada en un contexto de profunda precariedad física y emocional, la historia de estas dos mujeres, madres del mismo niño y madres, además, de un mismo vacío, nos confronta con las ideas preconcebidas que tenemos de la intimidad, las violencias familiares o la desigualdad social.

Opinión. El año pasado descubrí a Navarro gracias a un imponente Ceniza en la boca y en 2025 he recuperado su primera novela que casi puedo asegurar que me ha gustado incluso más. Una obra durísima, extrema, bella, humana y trágica en la que el lector se ve envuelto en un dilema moral del que no va a escapar fácilmente.

01. ‘Poeta Chileno’ (Ed. Alianza)

Sinopsis: Durante buena parte de esta novela Gonzalo es un poetastro que quiere ser poeta y un padrastro que se comporta como si fuera el padre biológico de Vicente, un niño adicto a la comida para gatos que años más tarde se niega a estudiar en la universidad porque su sueño principal es convertirse–también–en poeta, a pesar de los consejos de Carla, su orgullosamente solitaria madre, y de León, un padre mediocre dedicado a coleccionar autitos de juguete.

El poderoso mito de la poesía chilena–un personaje secundario dice, aludiendo a los veredictos de la Academia Sueca, que los chilenos son bicampeones mundiales de poesía–es revisitado y cuestionado por Pru, una periodista gringa que se convierte en testigo accidental de ese esquivo e intenso mundo de héroes e impostores literarios.

Opinión: Sólo puedo decir que este libro es como el abrazo de alguien que te quiere mucho y que te dice que todo va a salir bien. Un maravilloso aplauso al amor, a la paternidad y al arte. El libro más reconfortante que he leído en años.