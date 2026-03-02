El proyecto del ‘Guest Lounge’ de ARCOmadrid 2026 se desvela en Cosentino City Madrid

“La conciencia de que somos parte de un ecosistema y de un ciclo vital más amplio es inherente a los arquitectos de nuestra generación. Es una respuesta a la necesidad de enfrentar las crisis ambientales que vivimos”. Esta reflexión, y otras de gran calado, fueron trasladadas ayer por el arquitecto Pablo Sequero a un numeroso grupo de profesionales invitados a Cosentino City Madrid. Una audiencia privilegiada que pudo descubrir en primicia las claves y el proceso de diseño y creación de “350.000 Ha”, el proyecto de Guest Lounge que, desde el próximo miércoles 4 de marzo servirá como punto de encuentro para los coleccionistas y profesionales del arte durante ARCOmadrid.

El proyecto, ganador del concurso convocado por ARCOmadrid y con el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y AD en el jurado, se construye bajo el eje neurálgico de un material cargado de significado: la madera recuperada de los bosques gallegos arrasados por los incendios del pasado verano. Como apuntó el propio Sequero, en conversación con la periodista especializada en diseño Beatriz González, “abordamos el proyecto como un laboratorio material, con el uso de la madera quemada como hilo conductor. Un taller de innovación en materiales. Es también un ejercicio de arquitectura efímera, lo que ayuda a que el espacio sirva de altavoz, y que refuerce un mensaje de activismo sobre la crisis climática”.

Los visitantes, por tanto, accederán a un espacio de 1.200m2 convertido en metáfora del renacimiento desde los bosques de Laza (Ourense), y que ha sido concebido como un ejercicio de conciencia ecológica en cada decisión de diseño.

Como una de la firmas patrocinadoras del Guest Lounge, bajo la coordinación del FMRE, y en sintonía con su compromiso con la sostenibilidad y la circularidad, Cosentino volverá a tener un papel relevante a la hora de revestir con sus materiales algunos de los elementos más representativos del espacio. De esta forma, su nueva superficie mineral ĒCLOS®, cuyos primeros colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado en su composición, protagoniza las aplicaciones en los que colabora la firma española.

Uno de estos primeros diseños de ĒCLOS®, Legnd, sirve para conformar la espectacular barra circular que destaca en el espacio abierto del Lounge-Bar. Este mismo color también se ha utilizado por los arquitectos como sobre de la mesa principal destinada al restaurante. Finalmente, la colaboración de Cosentino se podrá apreciar en seis tapas de mesas bajas repartidas por el Lounge en el color Laurent de su superficie ultracompacta Dekton®, producto neutro en carbono para todo su ciclo de vida.

Sobre estos productos y aplicaciones de Cosentino, Pablo Sequero afirmó que “cuando iniciamos la conversación con Cosentino fue como un amor a primera vista. Sobre todo al conocer su nuevo producto ĒCLOS® ya que encontramos muchos puntos en común con nuestro proyecto. Además del hecho de utilizar material reciclado, su paleta material y de acabados encajaba perfectamente con el mensaje que queremos transmitir. Su tactilidad, textura y profundidad, sobre todo en el color que hemos utilizado que parece también una madera o casi un alabastro, vibra y conecta con el resto de materiales. Además estamos encantados de cómo ha quedado aplicado en dos objetos fundamentales del espacio, como son la gran barra circular del bar, y la mesa del restaurante”.

Así, el color Legnd de ĒCLOS® mantiene el mismo diálogo y establece una coherencia con las distintas aplicaciones de la madera quemada reutilizada: su corteza como revestimientos; la madera aserrada para los planos de luz y las estructuras; tableros de triturado y aglomerado de elementos inservibles para el restaurante; o las lámparas –voladizos con finísimas chapas de 0,4 mm obtenidas del pelado de los troncos, y que con su luz cálida evocan las piezas del diseñador japonés Isamu Noguchi.

Un espacio de colaboración del sector del hábitat español

De nuevo, y por séptimo año consecutivo, la arquitectura y el diseño tienen su rol protagonista dentro de ARCOmadrid en el espacio Guest Lounge, en el que las marcas españolas más importantes del hábitat contribuyen con sus productos y materiales bajo la coordinación del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), a través de su sección del Contract.

Además de Cosentino, el proyecto “350.000 Ha” de Manuel Bouzas y el estudio SalazarSequeroMedina contará con el apoyo de las firmas Actiu, Crevin, Fama, GandiaBlasco, Joquer y Ondarreta, además de con el respaldo fundamental de Finsa y Veta.