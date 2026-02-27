La actriz Elvira Mínguez gana el Premio Primavera de Novela con ‘La educación del monstruo’

El jurado del Premio Primavera de Novela, presidido por Carme Riera y compuesto por Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián falló este jueves, en una reunión celebrada en Madrid, que la obra ganadora de este año sea La educación del monstruo, cuya autora es Elvira Mínguez.

En palabras del jurado, La educación del monstruo es «una magnífica novela» que, partiendo de una época escasamente trabajada en la literatura, como es la emigración española a Alemania, nos sumerge en «un mundo de silencios y sospechas que atraviesa dos generaciones».

La autora, tras conocer el fallo del jurado, ha manifestado: «Me cuesta concebir que alguien esté preparado para recibir una noticia tan emocionante como esta; por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, como siempre, la realidad supera a la ficción».

La educación del monstruo es una novela en tres épocas: en su madurez, Matilde inicia una búsqueda personal que la llevará, primero, a querer saber más de la vida de su madre, Águeda, emigrante en Dusseldorf a principios de los años sesenta. Después, Matilde volverá a su propia infancia, en Valladolid a mediados de los setenta, cuando su colegio, dirigido por la hermana Olvido, y la ciudad entera, estaban aterrorizados por los ataques de un violador de niñas al que parecía imposible dar caza.

Con un brío narrativo insólito y una potente construcción de personajes, la novela nos sumerge en las vidas, tan reconocibles para tantos de nosotros, de unas mujeres que entendieron que el empeño por reconstruir la memoria, personal y colectiva, es la única manera de enfrentar el mal que nos acecha y de escapar del “monstruo”.

Actriz y escritora, Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) es una de las intérpretes cinematográficas más reputadas del panorama audiovisual actual. En 1994, su papel en Días Contados le valió la primera de sus cinco nominaciones a los Premios Goya, la última este mismo año por su interpretación en La Cena. Entre otros muchos reconocimientos, recibió este galardón en 2005 por Tapas. Ha trabajado a las órdenes John Malkovich, Steven Soderbergh y Asghar Farhadi, entre otros.

Mujer de gran cultura e inquietudes intelectuales, en 2023 publicó La sombra de la tierra, su primera novela, que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León. Posteriormente también escribió y dirigió la adaptación audiovisual de esta obra.

El Premio Primavera de Novela, dotado con 100.000 euros, es uno de los más prestigiosos en lengua española y está convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación literaria y contribuir a la máxima difusión de la novela como forma de expresión artística de nuestra época. Desde su primera edición en 1997, el certamen se ha consolidado como referencia clave para las letras hispanas y aumenta cada año en volumen de participantes.

En esta edición de 2026, para el Premio Primavera de Novela se han recibido un total de 1590 originales. España, que aporta 795 novelas, encabeza la lista de participantes, seguida de Argentina y México, con 280 y 106 originales respectivamente.

En cuanto a la participación española, las comunidades autónomas con más obras que optan al premio son: Madrid (179), Andalucía (92) y Cataluña (63).