El enfrentamiento español que se proyecta en Champions: Atlético y Barcelona se veríar en cuartos

La mano de Ivan Rakitic, sevillista de corazón y azulgrana de vocación, repartió suerte en el sorteo de la Champions. El último del curso, pues se definieron los enfrentamientos en octavos de final y se dibujó el resto del camino hasta la final que se disputa en Budapest. Y ese hipotético es la desembocadura de Atlético y Barcelona. Ambos equipos se verán las caras en caso de que los primeros superen al Tottenham y los segundos al Newcastle.

Aunque para correr primero hay que saber andar. Antes del hipotético duelo entre Atlético y Barcelona hay que pasar por Inglaterra. Los rojiblancos disputarán la ida en el estadio Metropolitano el 10 u 11 de marzo, mientras que la vuelta se jugará en Londres una semana después. El Tottenham, el campeón de la última Europa League, no tiene el nivel tan alto de otras campañas. Ni de resultados ni de rendimiento ni de jugadores.

Sólo ha ganado tres de sus últimos 15 encuentros oficiales; es decimosexto en la liga inglesa, a cuatro puntos de la zona de descenso. Ha cambiado de entrenador, con la llegada de Igor Tudor tras la destitución de Thomas Franck, aunque en Champions han sido capaz de entrar dentro del top ocho. La parte positiva en clave inglesa es que el Tottenham disputa la vuelta en su estadio al tener mejor clasificación que el Atlético en la Fase Liga.

El único precedente, de terrible recuerdo rojiblanco, fue la final de la Recopa de Europa en 1963. Ganada por el conjunto inglés tras endosar una manita a los colchoneros. El Barcelona por su parte debe superar al Newcastle. Al haber quedado entre los ocho primeros, el cuadro catalán tiene factor campo y el partido decisivo lo jugará en su estadio. Aunque el Newcastle no atraviesa por su mejor momento en la Premier, es un rival muy peligroso con Sandro Tonali como principal arma. Serán los dos pasos a dar antes de que Atlético y Barcelona se enfrenten en cuartos de final con las semifinales en juego.