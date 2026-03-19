Todo sobre Pedro Almodóvar: su edad, de dónde es, trayectoria, su enfermedad, su pareja y todo sobre el director

Pedro Almodóvar es uno de los directores de cine más influyentes del panorama en España. Ha recibido premios cinematográficos internacionales, entre ellos dos premios Óscar, un león de Oro, un premio Ariel y varios Premios Goya.

Ahora está preparando otra película, ‘Amarga Navidad’, para ampliar la lista de películas hechas por Pedro Almodóvar.

¿Cuántos años tiene Pedro Almodóvar?

El cineasta manchego tiene 76 años.

¿De dónde es Pedro Almodóvar y dónde vive?

Pedro Almodóvar nació en 1949 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Con solo 8 años emigró a Extremadura con su familia y a los 16 se trasladó a Madrid con la intención de estudiar y hacer cine. No lo consigue; y desempeña todo tipo de trabajos hasta que consigue un puesto de oficinista en Telefónica.

Desde que se instaló en Madrid, vivió muchos años en la zona de O’Donnell. En 2007, adquirió una nueva vivienda en el prestigioso Paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la ciudad. Ubicado en el Argüelles, dentro del distrito de la Moncloa-Aravaca, este paseo es considerado uno de los enclaves residenciales más valorados de Madrid.

El precio de la vivienda en la zona, según datos del portal inmobiliario Fotocasa, se sitúa aproximadamente entre 7.892 y 8.331 euros por metro cuadrado para la compra, mientras que el alquiler ronda los 21 euros por metro cuadrado.

Todas las películas de Pedro Almodóvar

El director de cine tiene casi 40 años de carrera con muchas películas y largometrajes. La primera fue ‘Salomé’ en 1978, en la que ya se pueden ver chispazos de todo lo admirable que estaba por llegar. Luego llegaría ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’ en 1980 con Carmen Maura como estrella y Laberinto de pasiones en 1982.

Un año después, ‘Entre tinieblas’ y en 1984 ‘¿Qué he hecho para merecer esto?’ ampliaron la lista de obras cinematográficas de Pedro Almodóvar. Los siguientes 5 años tuvieron muchas obras como ‘Tráiler para amantes de lo prohibido’ (1985), ‘Matador’ (1986), ‘La ley del deseo’ (1987), ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (1988), ‘¡Átame!’ (1989) y ‘Tacones lejanos’ (1991).

En los 90, Almodóvar hizo muchas obras como ‘Kika’ (1993), ‘La flor de mi secreto’ (1995), ‘Pastas ardilla’ (1996), ‘Carne trémula’ (1997) y ‘Todo sobre mi madre’ (1999). Desde los 2000, ha hecho ‘Hable con ella’ (2002), ‘La mala educación’ (2004), ‘Volver’ (2006), ‘Los abrazos rotos’ (2009), ‘La concejala antropófaga’ (2009), ‘La piel que habito’ (2011), ‘Los amantes pasajeros’ (2013), ‘Julieta’ (2016), ‘Dolor y gloria’ (2019), ‘La voz humana’ (2020), ‘Madres paralelas’ (2021), ‘Extraña forma de vida’ (2023) y ‘La habitación de al lado’ (2024).

¿Qué enfermedad tiene Pedro Almodóvar?

El cineasta español sufre de fotofobia, sensibilidad extrema a la luz brillante que puede causar molestia, dolor ocular y parpadeo involuntario. Por eso, uno de sus aspectos más característicos es que a menudo lleva gafas de sol.

En los últimos años, ha compartido también que padece de tinnitus, una afección que provoca la percepción de zumbidos o ruidos en los oídos sin una fuente externa. Esto produce que se puedan intensificar los síntomas en momentos de estrés, provocando distorsiones auditivas.

¿Quiénes son las musas de Almodóvar?

El cineasta consigue con sus películas llegar de forma intensa a sus espectadores, pero su éxito no se podría explicar sin las ‘Chicas Almodóvar’. La primera fue Carmen Maura de un Almodóvar apenas reconocido en el mundo del cine que tuvo su primer éxito con ‘Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón’. Posteriormente, el trampolín al éxito del director prosiguió con ‘¿Qué he hecho para merecer esto?’ y ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Todas ellas con Carmen Maura como protagonista.

Verónica Forqué también tuvo un idilio que perduró durante tres películas: ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’, ‘Matador’ y ‘Kika’. El director la calificó como una actriz extraordinariamente dotada para la comedia y con una enorme capacidad para hacer reír». Sin duda, Penélope Cruz es la que más se asocia a este término al participar en un total de siete películas del director. Con ‘Vicky, Cristina Barcelona’, ganó el Óscar. Adriana Ugarte, Paz Vega, Blanca Suárez, Elena Anaya y Milena Smit son más ejemplos de las musas de Almodóvar.

¿Quién es la pareja de Pedro Almodóvar?

En 2002, Almodóvar, a través de unos amigos, conoció al fotógrafo Fernando Iglesias en una fiesta. Aunque suelen llevar su relación con discreción (con 14 años de diferencia), ha aparecido de manera fugaz en películas reconocibles de Almodóvar. Sale zambulléndose en la piscina de ‘Hable con ella’ (2002), lo hemos visto bailar en ‘La piel que habito’ (2011), se vistió de cura en ‘La mala educación’ (2004) y encarnó a uno de los camareros de ‘Los abrazos rotos’ (2009).

Iglesias formó parte de un equipo profesional de baloncesto gracias a sus 1,98 metros. También ha sido modelo para anuncios publicitarios por parte de la agencia española ‘Mad Models’.