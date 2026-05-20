Fiel a su estilo gótico y escondida tras unas gafas: reaparece una de las hijas de Zapatero tras la imputación de su padre

Casi dos décadas después de la mediática fotografía que se tomaron en Nueva York junto a Barack Obama, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, han vuelto a situarse en el centro de la noticia. Aunque en esta ocasión, lo han hecho por un motivo muy distinto: la imputación de su padre por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal en el marco del caso Plus Ultra.

Este martes, 19 de mayo, los agentes de la UCO registraron la oficina profesional del ex presidente del Gobierno, así como otras sociedades vinculadas a su entorno, entre ellas What The Fav, la agencia dirigida por sus dos hijas. Durante el operativo, una de ellas fue fotografiada en la salida del negocio, protagonizando así su primera imagen pública en medio del revuelo generado en nuestro país.

En la escena, aparece con un gesto serio y un rostro parcialmente oculto tras unas gafas de sol negras. Un tono que dominaba por completo su estilismo, ya que lucía un total black compuesto por un pantalón ancho, sudadera oversize y deportivas oscuras. Además, llevaba a la espalda una gran mochila del mismo color, reforzando esa estética gótica y alternativa con la que durante años fueron señaladas las dos hijas del ex presidente. Y es que cabe recordar que, mientras vivieron en La Moncloa, fueron muchos los titulares que se centraron en el peculiar estilismo con en el que aparecían en algunos actos institucionales, donde solían acompañar a su padre. Una cuestión que ahora vuelve a cobrar protagonismo en mitad del revuelo judicial que rodea a la familia.

Por otro lado, lejos de buscar atención mediática, la joven optó por una actitud discreta y hermética, evitando hacer declaraciones y tratando de pasar desapercibida. De hecho, apenas permaneció más de un minuto delante de las cámaras antes de subirse rápidamente al vehículo que la esperaba para abandonar el enclave mencionado. Aun así, ha sido más que suficiente para que su fetiche por el negro y su atuendo vuelvan a llamar la atención de propios y extraños.

La discreta vida de Alba y Laura Rodríguez Espinosa

Desde que protagonizaron su polémica foto en Nueva York junto a Obama y vieron su privacidad tambalearse, han sido pocos los datos que se han conocido de sus respectivas vidas personales. Hace unos meses, Vozpópuli sacó a la luz que Alba, la hija menor del ex mandatario, se había comprado un inmueble en solitario valorado en 300.000 euros. Un logro poco habitual en su generación que puso de manifiesto el alto nivel de vida que llevaba.

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En cuanto a lo que se dedican, What The Fav es su mayor fuente de ingreso. Se trata de una agencia de marketing que fundó Alba y a la que posteriormente se incorporó su hermana Laura. A día de hoy, ambas desempeñan labores de CEO, aunque sus servicios se han situado en el punto de mira tras existir la posibilidad de que hayan estado vinculados al caso Plus Ultra.