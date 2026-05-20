En política, a veces un discurso dura diez minutos y un accesorio monopoliza la conversación durante días. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Elma Saiz después de una de sus últimas comparecencias públicas. Mientras la portavoz del Gobierno intervenía ante el Congreso de los Diputados, en redes sociales la conversación tomó otro camino: unos pendientes con el icónico logo de las dobles C de Chanel captaron toda la atención y terminaron convirtiéndose en tendencia.

El detonante fue un tuit viral acompañado de un mensaje especialmente afilado: «Son rojos pero no tontos». Una frase que resume perfectamente el tono del debate que se abrió después: ¿hasta qué punto encaja el lujo visible dentro de una izquierda que históricamente ha construido parte de su discurso político alrededor de la igualdad, la contención y cierta distancia simbólica con las élites económicas? Porque los pendientes en cuestión no pasaron desapercibidos precisamente por discretos. El diseño corresponde al clásico logotipo entrelazado de Chanel, uno de los símbolos más reconocibles del lujo internacional y también uno de los más aspiracionales dentro del universo fashion. La firma francesa lleva décadas utilizando este emblema en pendientes, collares y broches convertidos ya en objetos de culto, especialmente dentro del mercado vintage. Y ahí es donde el asunto se vuelve todavía más interesante.

Son rojos pero no tontos pic.twitter.com/YiilCkILlC — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) May 19, 2026

Dependiendo del modelo, del año y de si hablamos de piezas originales vintage o colecciones recientes, unos pendientes de Chanel con logo visible pueden alcanzar fácilmente precios que oscilan entre los 600 y los 1.500 euros en plataformas especializadas de reventa de lujo. Algunos diseños más exclusivos o coleccionables incluso superan esas cifras. Es decir: no hablamos de un accesorio cualquiera ni de una pieza neutra desde el punto de vista simbólico.

Sin embargo, internet también abrió rápidamente otra línea de debate: la autenticidad. Porque en plena era de los dupes de lujo, las falsificaciones premium y la estética quiet fake, cada vez es más difícil distinguir a simple vista qué es original y qué no. Más aún en el caso de Chanel, probablemente una de las marcas más replicadas del mundo. En redes, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si los pendientes de la ministra eran realmente auténticos, vintage, prestados, inspired o simplemente bisutería inspirada en el imaginario de la maison francesa. Y lo cierto es que, por ahora, no existe ninguna confirmación pública sobre ello.

Precisamente esa duda ha alimentado todavía más el fenómeno viral. Porque el debate ya no gira solo alrededor de unos pendientes, sino de todo lo que representan. El lujo en política siempre ha sido un tema delicado, especialmente en la izquierda. Y ahí aparece inevitablemente el concepto de «izquierda caviar», una expresión utilizada desde hace décadas —normalmente de forma crítica o irónica— para describir a figuras progresistas que defienden discursos sociales mientras mantienen estilos de vida asociados al privilegio económico, las marcas exclusivas o determinados códigos de élite cultural. En España, ese concepto ha reaparecido periódicamente alrededor de viviendas de lujo, viajes, restaurantes exclusivos o estilismos de políticos progresistas. Pero en 2026 el foco ha cambiado: ya no se analiza solo dónde vive un político, sino también cómo se viste, qué reloj lleva o qué firma aparece en sus accesorios. La política se consume cada vez más como cultura visual y las redes sociales convierten cualquier detalle estético en un mensaje político.

En el caso de Elma Saiz, además, el contexto amplifica todavía más la conversación. La portavoz del Gobierno proyecta desde hace tiempo una imagen pública muy trabajada: runner habitual, aficionada a las motos, cercana al universo lifestyle y con presencia frecuente en ambientes sociales y culturales alejados del perfil político clásico. Su amistad con Eugenia Martínez de Irujo o su asistencia a determinados eventos ya habían contribuido anteriormente a construir una imagen mucho más sofisticada y aspiracional que la de otras figuras del Ejecutivo.