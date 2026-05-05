Met Gala 2026: las mejor vestidas de la noche, con Nicole Kidman y su Chanel rojo de plumas al frente

La Met Gala 2026 ha llegado y este año no lo ha hecho exenta de polémica. Desde que se supo que Jeff Bezos y Lauren Sánchez eran los principales donantes, con una cantidad estimada entre 10 y 20 millones de dólares, las críticas no tardaron en llegar e incluso una especie de boicot por parte de Zendaya o Meryl Streep. Pero está claro que eso no ha afectado a la labor principal de la celebración que es esa recaudación de fondos para el Costume Institute, dirigida por Anna Wintour. La alfombra roja ha deslumbrado y hemos visto piezas de alta costura únicas. Hacemos el análisis más COOL de las mejores vestidas esta edición.

Anna Wintour, la reina de la Met Gala

La Met Gala es lo que es, en la actualidad, por ella. Es uno de los nombres más respetados del mundo de la moda y la que ha dado forma a la industria con su criterio. Anna Wintour se puede permitir lo que quiera. Como es habitual, Chanel es la casa que la viste para la gala y lo ha hecho con un vestido que es toda una obra de arte. Un traje con una especie de escamas que recorren su cuerpo, recubierto de apliques brillantes, cae hasta llegar a unas sandalias básicas. Lo que no tiene desperdicio es ese abrigo de plumas que crea un degradé de aguamarina, terminando en negro. Como siempre, no decepciona.

Nicole Kidman de Chanel

Junto a Beyoncé y Venus Williams, la actriz australiana es una de las anfitrionas de la noche. Después de un tiempo alejada de los focos y sumida en las críticas por el exceso de retoques en su cara, ahora vuelve a ser esa Nicole Kidman que conocíamos. Con un traje a medida de Chanel, la pieza se ajusta a su cuerpo como si de una segunda piel se tratara. Con las plumas en cadera y puños, le da personalidad adicional al vestido. Algo perfecto para resaltar las curvas y aportar un poco de volumen.

Emma Chamberlain acorde al ‘dress code’

El estilismo nos ha creado dudas, pero la colocamos en la lista de las mejores vestidas por un simple hecho: por lo menos ha cumplido con el código de vestimenta. Es verdad que de los estilismos que estamos observando, está siendo un poco complicado dilucidar esa parte artística, pero la modelo ha conseguido reproducir una obra de Van Gogh en una pieza creada a medida por Mugler, de corte sirena, con las telas en el pecho pintadas, para terminar cayendo con un teñido a mano. Un dato curioso. El amarillo es el principal protagonista, justo el color que era la obsesión del pintor.

Lauren Sánchez, principal benefactora de la Met Gala

La mujer de Jeff Bezos es la presidenta honoraria de esta Met Gala. Aunque la presencia de la pareja haya llevado al boicot por parte de otros personajes, parece que les ha importado poco. El estilista Law Roach ha optado por Schiaparelli para crear su vestido y, según explican, está inspirado en el arte francés del 1800. En concreto, la pieza hace referencia a uno de los retratos más famosos de la colección del Met: Madame X, de John Singer Sargent de 1883.

Amanda Seyfried, una princesa de Prada

La protagonista de La Asistenta y Mamma Mia no ha seguido mucho el dresscode de la velada, pero sólo por lo impecable que ha sido, se lo aprobamos. Mientras subía por la alfombra roja de la Met Gala, veíamos cómo se deslizaba con un increíble diseño de Prada, en un rosa empolvado, con un cuerpo ajustado y una falda abullonada. Todo termina con unas joyas de Tiffany & Co., que se complementan con un impecable pelo recogido con cola de caballo.

Cara Delevigne y el arte plasmado en Burberry

El arte de la costura se plasma sobre este diseño de Burberry y eso es algo innegable. La modelo británica ha optado por una marca patria, que ha dado vida a un vestido con un contraste ideal. Por delante, destaca la sencillez de un traje, pero al darse la vuelta, nos ha sorprendido con una espalda semidecubierta, con abalorios que bajan de manera continua, hasta desembocar en una cola de casi dos metros. Una auténtica obra de arte con etiqueta inglesa.