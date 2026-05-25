Morante de la Puebla y Elisabeth Garrido se divorcian en silencio tras 16 años juntos y dos hijas en común

Morante de la Puebla y su pareja, Elisabeth Garrido, se han divorciado y lo han hecho de la manera más discreta. Es una inesperada noticia dentro del mundo taurino, ya que no se había conocido ningún tipo de problema o distanciamiento real entre la pareja. Tras 16 años juntos y dos hijas en común, han decidido partir caminos. Todo esto sale a la luz después de que el 20 de abril el maestro pasara por quirófano por la grave cogida que sufrió en la Maestranza de Sevilla.

Es verdad que la pareja siempre se ha caracterizado por llevar su relación con perfil bajo y por huir del foco mediático. Por eso este triste acontecimiento ha dejado conmocionado el mundo del toreo y del corazón. La separación de la pareja se ha conocido gracias a la publicación del libro Memoria de Morante, de Vicente Zabala de la Serna, donde se cuentan algunos de los momentos más importantes del torero, tanto en su vida profesional como en la personal.

Según se relata en sus páginas, todo pasó el 12 de octubre de 2025, justo después de que el diestro se cortara la coleta, ante un público sorprendido, en la plaza de toros de Las Ventas. Es verdad que su vida ha estado marcada por los problemas de salud mental, que parece que llegaron a afectar a la pareja. Como bien explicó su madre después de este momento, el ahora ex torero debía viajar a Lisboa para visitar a un especialista, el doctor Antonio Sampaio. Eso sí, antes paraba en Puebla del Río, su hogar, puesto que, como bien se afirma en el libro, tenía «pendientes dolorosos asuntos personales por resolver».

Mientras avanzan las páginas, los secretos del diestro se siguen revelando y el periodista se refiere, sin titubeos, al divorcio. Como bien cuentan sus palabras: «Morante ha regresado a La Puebla para resolver algunos asuntos personales delicados. Una segunda separación matrimonial que, por ser parte de su estricta intimidad, no puede serlo de estas páginas. El maestro se ha divorciado de Elisabeth Garrido, con quien tiene dos niñas. La crisis de pareja ha pesado también en su ánimo».

Parece que uno de los temas que más afectó al matrimonio fueron los problemas de salud mental de Morante de la Puebla. Desde hace más de dos décadas, sufre una depresión resistente con episodios que le provocan una pérdida de la memoria. Si a todo esto le añadimos que padece de agorafobia, los problemas se incrementan. Después de mucha terapia, en 2004 el diestro viajó a Miami para someterse a sesiones de electroshock. Un tratamiento que el maestro afirmó en una entrevista que fue bastante bien.

Por el momento, ni Morante de la Puebla ni Elisabeth Garrido se han pronunciado públicamente y es que, seguramente, quieran llevar esto de la manera más discreta y alejada de los focos posible, por el bien de sus hijos. Aunque en alguna que otra entrevista haya mencionado que estaba «luchando», todos pensaban que era por su enfermedad mental, pero parece que el diestro estaba librando una batalla secundaria que se mantuvo en la intimidad.