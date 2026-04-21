Morante pasa su primera noche en la UCI estable y sin fiebre tras sufrir una cornada en el recto

José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de la ciudad Hispalense.

Según han informado fuentes de su entorno, se encuentra estable y no tiene fiebre, aunque sí está muy dolorido por los efectos de la cornada que le perforó el recto.

Ya la primera valoración, elaborada por el cirujano Octavio Mulet, que le operó en la Maestranza, señalaba que la cogida era «muy grave» y las «lesiones muy complejas». En este parte médico se precisaba que el diestro había sufrido una «herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm».

En declaraciones al portal especializado Mundotoro, el doctor Mulet ha explicado que tuvieron que realizar «una reparación de los esfínteres» y que hay que «esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazo».

Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, 20 de abril, durante la décima corrida de la Feria de Abril de Sevilla. Morante de la Puebla sufrió una cogida cuando toreaba al cuarto astado de la tarde, un res de los Hermanos García Jiménez de 512 kilos.

Cuando trataba de fijar con el capote, el animal se le vino al pecho, arrollándole, y en el intento de huida, le hirió en la zona del glúteo izquierdo. El torero quedó bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona de la cornada, con gestos de dolor. Las cuadrillas acudieron rápidamente a su auxilio para llevarlo a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido antes de ser trasladado al hospital.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.