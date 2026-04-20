El diestro Morante de la Puebla ha sufrido una aparatosa cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla que le ha obligado a ser trasladado a la enfermería. El cuarto toro de la tarde, una res de los Hermanos García Jiménez, ha dado una cornada al maestro de La Puebla, que rápidamente ha sido ayudado por su cuadrilla en el ruedo.

El maestro ha sido cogido por Clandestino, de 512 kilos, cuando trataba de recibirlo con el capote, cuando el animal se le ha venido al pecho, arrollándole. En el intento de huida, le ha herido aparentemente en el glúteo izquierdo.

Tal y como puede verse en las imágenes, el torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona de la cornada, con claros gestos de dolor. Las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo a la enfermería de la plaza.

Que pena lo de Morante

Un toro manso y peligroso que lo ha herido parece que en la zona del glúteo #Morante pic.twitter.com/h1hs42WP57 — 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 (@nachomartinn) April 20, 2026

El noveno festejo de la Feria de Abril sevillana ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez, que paseó un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que fue silenciado en una tarde en la que colgó el lleno de «no hay billetes».