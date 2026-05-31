Luna azul 2026: cuándo y cómo ver la próxima luna llena de mayo que no se repetirá hasta 2028

La Luna azul iluminará los cielos de España este 31 de mayo. A continuación, te explicamos qué es y cómo observar este raro fenómeno astronómico. Será el broche final a un mes repleto de eventos celestes. Es la Luna azul de este 2026. ¿Cuándo y cómo ver la próxima luna llena de mayo que no se repetirá hasta 2028?

Los aficionados a la astronomía han disfrutado durante todo el mes de mayo de una intensa actividad en el cielo nocturno. El calendario astronómico ha dejado algunos de los fenómenos más destacados del año, como la Luna de Flores del pasado 1 de mayo, que coincidió además con una microluna, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas del 6 de mayo y la espectacular conjunción entre Venus, Júpiter y la Luna observada el día 20.

Sin embargo, mayo todavía guarda una última sorpresa para los observadores del firmamento. El 31 de mayo tendrá lugar la denominada Luna azul, un fenómeno relativamente poco frecuente que permitirá contemplar una segunda luna llena dentro del mismo mes natural.

Aunque no se trata de un acontecimiento extraordinariamente raro, sí es un evento que solo suele producirse cada dos o tres años, lo que lo convierte en una cita señalada para quienes disfrutan observando el cielo.

¿Qué es realmente una Luna azul?

Pese a su nombre, la Luna azul no adquiere ninguna tonalidad azulada durante su aparición. La denominación proviene de la expresión inglesa: Once in a blue moon (Una vez cada Luna azul, en español), utilizada para referirse a sucesos que ocurren muy de vez en cuando.

En términos astronómicos, una Luna azul se produce cuando tienen lugar dos lunas llenas dentro del mismo mes del calendario. Dado que el ciclo completo entre dos lunas llenas dura aproximadamente 29 días y medio, y la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días, ocasionalmente se produce un segundo plenilunio antes de que termine el mes.

¿Cuándo podrá verse en España?

Según las previsiones astronómicas, el satélite comenzará a asomar por el horizonte entre las 21:00 y las 22:00 horas, dependiendo de la ubicación concreta desde la que se observe. No obstante, alcanzará su momento de máxima iluminación una vez pasada la medianoche, cuando presentará el 100% de su superficie visible iluminada por el Sol.

Durante ese momento, la Luna se encontrará a una distancia aproximada de 406.000 kilómetros de la Tierra.

Los expertos señalan que el mejor momento para disfrutar del fenómeno será durante las horas centrales de la madrugada, cuando la contaminación lumínica procedente de ciudades y núcleos urbanos disminuye considerablemente.

¿Por qué la Luna se verá anaranjada al salir?

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno será el color que mostrará el satélite durante su salida. Al aparecer cerca del horizonte, la Luna adquirirá tonalidades rojizas, anaranjadas e incluso doradas. Este efecto no está relacionado con una transformación real de su superficie, sino con la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz.

Cuando la Luna se encuentra muy baja en el horizonte, la luz reflejada debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar al observador. Durante ese recorrido se filtran principalmente las longitudes de onda más cortas, mientras predominan los tonos rojizos y anaranjados.

A medida que ascienda por el firmamento, recuperará gradualmente su aspecto habitual, con colores grisáceos o amarillentos característicos de la luz solar reflejada sobre su superficie polvorienta.

No hace falta telescopio para observarla

Una de las ventajas de este fenómeno es que podrá contemplarse sin necesidad de equipos especializados. A diferencia de otros eventos astronómicos que requieren telescopios o prismáticos de gran potencia, la Luna azul será perfectamente visible a simple vista desde cualquier punto del territorio nacional.

No obstante, los especialistas recomiendan buscar lugares alejados de grandes núcleos urbanos para disfrutar de una observación más nítida.

También aconsejan escoger ubicaciones con el horizonte despejado y sin edificios, árboles o montañas que dificulten la visión durante los primeros momentos de su aparición.

Los mejores lugares para verla

Los puntos más favorables para observar la Luna azul serán aquellos que ofrezcan una amplia visibilidad hacia el este, dirección por la que aparecerá inicialmente el satélite.

Las zonas costeras frente al Mediterráneo, el Cantábrico o el Atlántico constituyen algunos de los escenarios más recomendables, ya que permiten contemplar la salida de la Luna sobre el horizonte marino sin obstáculos visuales.

Asimismo, las grandes llanuras del interior peninsular y las áreas rurales con baja contaminación lumínica proporcionarán condiciones óptimas para la observación.

Parques naturales, miradores elevados y espacios alejados de la iluminación artificial serán algunas de las mejores opciones para quienes quieran disfrutar plenamente del espectáculo.

Un fenómeno poco frecuente, pero no excepcional

La Luna azul suele despertar una gran expectación mediática. En cambio, los astrónomos recuerdan que se trata de un fenómeno perfectamente natural derivado de la coincidencia entre los ciclos lunares y el calendario.

Su aparición cada dos o tres años la convierte en una curiosidad astronómica apreciada por los observadores, pero no alcanza la rareza de otros fenómenos como los eclipses totales, determinadas alineaciones planetarias o algunas lluvias de meteoros especialmente intensas.

Aun así, la Luna azul pondrá el cierre a un mes de mayo especialmente activo desde el punto de vista astronómico y ofrecerá una nueva oportunidad para volver la mirada al cielo y disfrutar de uno de los espectáculos más accesibles que ofrece la naturaleza.