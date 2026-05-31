El deshielo del Ártico está reventando el vórtice polar y los científicos ya se preparan para un cambio en la ‘barrera’ de aire frío que amenaza con cambiar el mundo que conocemos

Los científicos ya se preparan para un cambio en la barrera del aire que amenaza con cambiar el mundo que conocemos, el deshielo del Ártico puede ser un problema que va en aumento. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el cambio climático puede ser un problema.

Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que realmente pyede acabar siendo clave. Los expertos no dudan en lanzar una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué está pasando con un deshielo en el Ártico que nos está dejando un vórtice polar que trae un futuro nada prometedor. Los expertos lanzan un importante aviso que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que todo puede ser posible.

Está reventando el vórtice polar el deshielo del Ártico

El deshielo del Ártico está reventando un vórtice polar que trae cambios en el tiempo y en consecuencia en el mundo que conocemos. Como si fuera una película de ciencia ficción en la que estamos ante un cambio de una era, lo que puede pasar es una situación totalmente diferente que podría acabar siendo esencial en estos días.

Es momento de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabaremos teniendo un plus de buenas sensaciones. Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El tiempo va cambiando y nos condiciona más de lo que nos imaginaríamos. Las alertas de estos últimos tiempos, han acabado siendo un elemento que se ha acabado convirtiendo en un motivo de alerta. Por lo que, hasta el momento, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Estas jornadas en las que el tiempo será lo que nos acompañará en breve, de tal forma que tocará empezar a tener en consideración determinados elementos que pueden ser claves y que, hasta el momento nadie hubiera ni imaginado.

Los científicos ya se preparan para un cambio en la barrera del aire frío

La barrera del aire frío que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en un futuro en el que todo puede ser clave.

Los expertos de la NASA nos explican que: «Por segundo año consecutivo, el hielo marino de invierno en el Ártico alcanzó un nivel que coincide con el pico más bajo observado desde que comenzó el monitoreo por satélite en 1979. El 15 de marzo, la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó 5,52 millones de millas cuadradas (14,29 millones de kilómetros cuadrados), muy cerca del máximo de 2025 de 5,53 millones de millas cuadradas (14,31 millones de kilómetros cuadrados). Los científicos de la NASA y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) de la Universidad de Colorado, Boulder, señalan que los dos años están estadísticamente empatados. Junto con el alcance general, los investigadores también están observando cambios en el grosor del hielo. «Basándonos en lo que estamos viendo con el satélite ICESat-2 de la NASA, gran parte del hielo en el Ártico es más delgado este año, especialmente en el Mar de Barents al noreste de Groenlandia», dijo Nathan Kurtz, jefe del Laboratorio de Ciencias Criosféricas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. «El mar de Okhotsk, que limita con el norte de Japón y Rusia, también tuvo un hielo relativamente bajo este año, una región que naturalmente experimenta una variabilidad significativa de un año a otro». Científicos de la NASA y NSIDC descubrieron que la cobertura máxima de hielo del Ártico de este invierno continúa la tendencia a largo plazo observada durante las últimas décadas. Este año, la cobertura máxima de hielo estuvo por debajo de los niveles promedio entre 1981 y 2010 en aproximadamente medio millón de millas cuadradas (alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados)».

Siguiendo con la misma explicación: «La extensión del hielo marino se define como el área total del océano con al menos un 15 % de concentración de hielo. El área del Océano Ártico cubierta de hielo se expande en el frío del invierno. Aunque gran parte del hielo marino se derrite en los meses más cálidos, parte del hielo permanece durante todo el año. Recientemente, se ha estado formando menos hielo nuevo. Como resultado, se ha acumulado menos hielo plurianual. «Un año o dos bajos no necesariamente significan mucho por sí mismos», dijo el científico de hielo del NSIDC, Walt Meier. Pero visto dentro de la tendencia a la baja a largo plazo desde 1979, Meier agregó, contribuyen al panorama general del cambio en el hielo marino del Ártico a lo largo de las estaciones. En la Antártida, el hielo marino de verano alcanzó un mínimo anual de 996.000 millas cuadradas (2,58 millones de kilómetros cuadrados) el 26 de febrero. La cobertura de este año representa un aumento en comparación con los niveles inusualmente bajos de los últimos cuatro años. Aunque 100.000 millas cuadradas (260.000 kilómetros cuadrados) es menor que el promedio de 1981-2010, el mínimo de hielo marino antártico estuvo muy por encima del mínimo histórico establecido el 21 de febrero de 2023, de 691.000 millas cuadradas (1,79 millones de kilómetros cuadrados)».