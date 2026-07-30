Se ha abierto un gigantesco ‘cañón’ en el Sol: ¿qué significa esto para nuestro planeta?

La actividad del Sol sigue sorprendiendo a la comunidad científica. En las últimas horas, un enorme «cañón» se ha abierto de forma repentina en su atmósfera, generando una vía de escape para partículas cargadas que se desplazan por el espacio a velocidades extraordinarias. Ésta enorme «grieta», conocida como agujero coronal, está liberando un flujo constante de viento solar en dirección a la Tierra.

Un agujero coronal se define como «una zona temporal de la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, donde el plasma presenta un aspecto más oscuro y una temperatura ligeramente inferior a la de las regiones cercanas, que superan el millón de grados Celsius». En estas áreas, las líneas del campo magnético no permanecen cerradas formando bucles, sino que se abren y se proyectan hacia el espacio. Esta configuración facilita que el material solar escape con mayor facilidad de la influencia gravitatoria del Sol.

El gran ‘cañón’ que se ha formado en el Sol

Pese a su nombre, un agujero coronal no es un agujero real en la superficie del Sol. Se trata de una región de la corona solar, la capa más externa de su atmósfera, donde las líneas del campo magnético permanecen abiertas en lugar de cerrarse. Esta configuración permite que partículas cargadas escapen al espacio a gran velocidad, formando corrientes de viento solar que, si se dirigen hacia la Tierra, pueden interactuar con el campo magnético del planeta y provocar tormentas geomagnéticas de distinta intensidad.

Entre las consecuencias más habituales se encuentra la aparición de auroras más brillantes y visibles en regiones donde normalmente no se producen. Si la actividad es más intensa, también podrían registrarse ligeras interferencias en satélites, sistemas de navegación GPS o comunicaciones por radio, aunque estos episodios rara vez representan un riesgo para la población.

Organismos especializados, como el Centro de Predicción del Clima Espacial, vigilan de forma permanente la evolución de los agujeros coronales para estimar cuándo llegará el viento solar a la Tierra y cuál podría ser su intensidad. Aunque las imágenes del Sol puedan mostrar estructuras de enormes dimensiones, el tamaño del agujero no es el único elemento que determina sus efectos.

Por el momento, las previsiones apuntan a un episodio de actividad geomagnética entre leve y moderada, sin indicios de un evento de carácter extremo. Lo más probable es que sus consecuencias se limiten a una mayor probabilidad de observar auroras y a pequeñas alteraciones temporales en algunos sistemas tecnológicos especialmente sensibles.

Tormentas geomagnéticas

«Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre. Tienen un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No obstante, las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuanto más altas son las latitudes», detalla el Instituto Geográfico Nacional.

Escala

Las tormentas geomagnéticas se clasifican en una escala que va de G1 a G5 según su intensidad, utilizando como referencia el índice Kp, que mide las alteraciones del campo magnético terrestre.

Una tormenta G1, con un índice Kp de 5, es la categoría más baja y la más frecuente. Puede provocar ligeras fluctuaciones en las redes eléctricas, pequeños efectos sobre algunos satélites y favorecer la aparición de auroras en latitudes altas. En un nivel G2 (Kp 6) pueden registrarse avisos de tensión en sistemas eléctricos situados en regiones cercanas a los polos, además de algunas interferencias en las comunicaciones de alta frecuencia y en la navegación por satélite.

Las tormentas G3 (Kp 7) y G4 (Kp 8) ya pueden ocasionar problemas más importantes, como correcciones en el funcionamiento de satélites, alteraciones en las redes eléctricas y fallos intermitentes en sistemas de navegación y comunicaciones. El nivel más extremo es G5, correspondiente a un índice Kp de 9. Aunque es muy poco frecuente, puede provocar graves interrupciones en las redes eléctricas, afectar al funcionamiento de satélites, dificultar las comunicaciones por radio y hacer visibles las auroras en latitudes excepcionalmente bajas.

Evento Carrington

El Evento Carrington, que tuvo luhgar el 1 de septiembre de 1859, está considerado la tormenta solar más intensa de la que se tiene constancia. Todo comenzó cuando el astrónomo británico Richard Carrington observó una potente llamarada solar mientras estudiaba unas manchas en la superficie del Sol. Apenas 17 horas después, una enorme eyección de masa coronal alcanzó la Tierra y desencadenó una tormenta geomagnética sin precedentes.

Las redes telegráficas de Europa y Estados Unidos dejaron de funcionar durante horas, algunos equipos se incendiaron y varios operadores sufrieron descargas eléctricas. En algunos casos, los sistemas llegaron a transmitir mensajes incluso con las baterías desconectadas debido a las corrientes inducidas por la tormenta. El fenómeno también produjo auroras boreales visibles en lugares muy alejados de los polos, como Cuba, Hawái e incluso Moreton Bay, en Australia.