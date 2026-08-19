Una pintada a 800 metros de La Mareta le recuerda a Sánchez sus casos de corrupción en pleno veraneo: «Criminales»

La estancia del presidente del Gobierno en La Mareta (Lanzarote) no pasa desapercibida para los vecinos, que expresan su indignación con el Ejecutivo. Aunque Pedro Sánchez se blinda en la finca, propiedad de Patrimonio Nacional, con un fuerte despliegue de seguridad, en los alrededores una pintada le recuerda el malestar ciudadano con los casos de corrupción que le rodean en su entorno personal y político. «Criminales», reza dicha pintada, en una caseta próxima a la Residencia Real.

En la misma, se enumeran los casos que afectan al líder socialista: «Caso Begoña, caso hermano, caso Ábalos/Koldo, caso Cerdán, caso fiscal general, caso Aldama, caso hidrocarburos, caso mascarillas, caso Air Europa». Y, por último: «Ley de nietos: pucherazo», en alusión al proceso de nacionalización masiva de los descendientes de emigrantes españoles, del que viene informando OKDIARIO.

No es la primera vez que aparece una pintada crítica con el presidente del Gobierno. Al inicio de sus vacaciones, la seguridad de La Mareta borró en apenas 24 horas otro mensaje visible en un muro situado a apenas dos kilómetros de la residencia: «P. Sánchez hijo de puta», «P. Sánchez HDLGP» y «fuera Islam».

El jefe del Ejecutivo ha optado por mantener un perfil bajo durante sus vacaciones. Pese a la grave situación en Ceuta por la invasión migratoria del pasado 30 de julio, el socialista no ha alterado su tiempo de descanso, que inició el 1 de agosto -tras su única visita a la ciudad autónoma-. Una actitud que ha sido muy criticada, tanto por los ciudadanos como por la oposición.

Sánchez no se ha pronunciado sobre la crisis migratoria mientras se suceden las violaciones a menores marroquíes, los problemas de seguridad y la lógica preocupación entre los ceutíes. En este tiempo, únicamente ha convocado dos reuniones con sus ministros, por videoconferencia, para «coordinar» la gestión tras la entrada masiva de ilegales. Como ha revelado OKDIARIO, el lunes, poco después de presidir esa «reunión de coordinación» -como la denomina Moncloa- Sánchez aprovechó para salir a practicar buceo, una de sus aficiones favoritas.

Aunque en sus primeros años de veraneo en La Mareta era habitual verle en mercadillos locales próximos o degustando las especialidades de los restaurantes de la zona, desde hace unos veranos el socialista únicamente abandona La Mareta para practicar deporte o darse un baño en la playa privada. Siempre, bajo la atenta vigilancia de los escoltas, los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) o del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

El presidente del Gobierno evita así enfrentarse a los abucheos de los ciudadanos y a las críticas a su gestión. En su lugar, Sánchez ha recibido en La Mareta la visita de sus padres, Pedro y Magdalena, que han podido disfrutar de todas las comodidades y el servicio de la finca. También han descansado allí unos días el presidente catalán Salvador Illa y su mujer y el presentador Jesús Calleja con su pareja.

Sánchez se blinda en La Mareta con un despliegue que comprende una amplia vigilancia y seguridad: casetas de la Guardia Civil en la entrada a la finca, escoltas de paisano que controlan todos los accesos y también las calas que rodean la residencia, cámaras de seguridad e incluso una restricción marítima que impide la navegación a un kilómetro de la línea de costa.