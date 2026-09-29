Así anunció Fernando Alonso su renovación: «Me retiro… pero no todavía»

Fernando Alonso ha dado el sí a la Fórmula 1. El piloto español continuará corriendo en la máxima categoría del deporte de motor, al menos, hasta 2027. Aston Martin ha anunciado su renovación mediante un vídeo publicado en sus redes sociales a las 13:00 horas de este martes, en el que el asturiano mantiene el suspense con la siguiente frase: «Me retiro… pero no todavía».

«La F1 ha sido genial para mí. He tenido una carrera increíble. He viajado alrededor del mundo. He corrido más de 23 años, más de 400 Grandes Premios y he conseguido más de lo que habría soñado. Me ha tomado un poco de tiempo tomar mi decisión, pero ahora tengo las cosas muy claras en mi mente», comienza el asturiano, antes de soltar el bombazo.

«Me retiraré de la Fórmula 1», adelanta. Se hace el silencio… y: «Pero no todavía». «Me sigo sintiendo rápido, motivado y con mucha pasión por la F1 y por el deporte. Estoy muy contento de seguir corriendo en la máxima categoría, que es mi vida», finaliza Alonso en ese vídeo.

En declaraciones a la web de la escudería, el piloto amplía los motivos de su renovación: «Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que aún tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con ayudarlos a alcanzar el éxito».

«Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, gente increíble, socios e instalaciones magníficas. Tengo muchas ganas de crear más recuerdos en la pista frente a nuestros apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea tan especial», añade.