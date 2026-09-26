Tragedia de Aston Martin y Honda en Bakú: Fernando Alonso y Stroll abandonan a las 22 vueltas

Aston Martin y su motorista, Honda, han vuelto a firmar un ridículo. El Gran Premio de Azerbaiyán ha sido trágico para la escudería británica, que ha visto cómo sus dos pilotos abandonaban en la vuelta 22 de la carrera de este sábado, es decir, ninguno ha completado tan siquiera la mitad de la prueba. Después de la retirada de Lance Stroll al principio, Fernando Alonso se bajaba del monoplaza. Su única lucha hasta ese momento estaba siendo pelear con Valtteri Bottas (Cadillac) por un vigésimopuesto. Durísimo verle así.

Con el de este sábado, ya son cinco dobles abandonos de Aston Martin en el Mundial de Fórmula 1 2026, una situación inadmisible para una marca tan prestigiosa que además ha derrochado miles de millones en su proyecto en la competición de motor. Alonso salía penúltimo por delante de Stroll y su única batalla fue pelear con el segundo Cadillac, que además estaba a medio segundo de distancia del primero, Checo Pérez.

Hasta el equipo debutante ha pasado por encima de Aston Martin y la dichosa unidad de potencia Honda que no funciona en ninguna de sus versiones. Dramático. Fue el propio Alonso quien pidió retirarse al denunciar un problema que no localizaban desde el muro, y es que cada vez que pasaba por la recta principal del circuito de Bakú perdía casi un segundo con Bottas, que parecía un avión ahí. «Creo que tenemos un problema de motor», advirtió por la radio el asturiano antes de abandonar.