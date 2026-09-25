Russell logra la pole en Bakú sin Antonelli y Sainz logra su primera Q3 del año con Alonso último por sanción

George Russell confirmó los pronósticos y se llevó la pole en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Más allá del primer puesto del británico, que batalló con Kimi Antonelli fuera de la ecuación por su choque contra el muro en la Q1, la gran noticia este viernes fue que Carlos Sainz consiguió pasar a Q3 por primera vez en todo el Mundial de Fórmula 1 2026. El madrileño impuso autoridad y fue cuatro décimas más rápido que Franco Colapinto al final para salir noveno, aunque la FIA le investiga por una supuesta infracción de una bandera amarilla.

Russell arrasó y Charles Leclerc, segundo, se quedó a ocho décimas del primer Mercedes. En la carrera de este sábado, adelantada un día por la festividad nacional azerbaiyana, el de Ferrari tendrá detrás a Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Max Verstappen, además de Sainz y Colapinto. Fernando Alonso, que no tenía nada por lo que luchar por la penalización de 25 puestos, lideró la planta baja en Q1 y saldrá último.

Tras sufrir en Madring, los 22 pilotos se enfrentaban a otra clasificación exigente. Entre los muros del estrecho circuito de Bakú buscaban un tiempo que les acercase a sus distintos objetivos en este tramo final del campeonato. Su líder, Antonelli, fue el primero en dar buena cuenta de ello. El italiano se chocó en la primera curva cuando ya había registrado un crono suficiente para superar la Q1, pero dañó el Mercedes y no corrió más. Le tocará una remontada como la de Monza.

El italiano saldrá decimosexto, por delante de los Audi, con Gabriel Bortoleto por delante de Nico Hulkenberg, los Aston Martin y los Cadillac entremezclados en este orden: Checo Pérez, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Alonso. El último, realmente, fue el finlandés, pero el asturiano pasará de ocupar la decimonovena posición a la vigesimosegunda en la parrilla debido a la sanción por el cambio en la unidad de potencia.

Sainz despega con el Williams

Sainz, con el Williams mejorado, celebró su séptimo pase a la Q2 de la temporada. Quizá el más feliz, porque el monoplaza FW48 2.0, con suelo nuevo y más puntos de carga aerodinámica, parece que empieza a funcionar. Una gran noticia que confirmó Alex Albon con un tiempo 73 décimas más rápido que el del madrileño.

Su progresión fue a más en la Q2, con un primer intento que, a falta de un minuto, le estaba sirviendo incluso para avanzar por milésimas (le sacaba entonces 11 a Liam Lawson). En el segundo volvió a mejorar, pese a un mal segundo sector por culpa de una bandera amarilla fugaz, y clasificó a Williams en su primera Q3 del año.

Una minivictoria en toda regla para el español en este 2026 tan desolador porque, además, pasó noveno, aventajando casi en dos décimas al primer eliminado, Oliver Bearman, y cerca de medio segundo a su compañero. Lawson, Albon, con el otro Williams, Esteban Ocon, Arvid Lindblad y Antonelli se quedaban fuera de la sesión.

Russell, pole sin oposición

Russell se impuso en la primera tanda, nada menos que con medio segundo de distancia con el siguiente, Piastri, y Verstappen, líder en la práctica matinal, estaba lejos, a segundo y medio y por detrás del otro Red Bull de Hadjar. El tiempo del Mercedes parecía imbatible… y lo superó. Sainz quedó por delante de Colapinto porque el argentino bloqueó ruedas en su primer intento y no progresó en el segundo y último. El noveno era su máximo objetivo.