Clasificación F1 GP Azerbaiyán en directo hoy | sigue la última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en tiempo real
¡Sigue en directo la clasificación del GP de Azerbaiyán en OKDIARIO!
Después de una semana de pausa tras el espectacular estreno de Madring, la Fórmula 1 está de vuelta y comienza su segunda gira asiática antes de poner rumbo a América. Este viernes, con un día de adelanto con motivo de la festividad nacional de Azerbaiyán (domingo 27 de septiembre), tiene lugar la clasificación en Bakú. ¡Síguela en directo en OKDIARIO desde las 13:30 horas!
El GP de Azerbaiyán, rompiendo con la tradición de la F1, arrancó este jueves, una jornada gris para nuestros pilotos españoles. En el caso de Fernando Alonso, apenas pudo rodar en los Libres 2 por una fuga de aceite en el Aston Martin, que había cambiado la mitad de la unidad de potencia del motor Honda, la cual supone una sanción de 25 puestos para el asturiano.
Pase lo que pase en esta clasificación, saldrá último en la carrera de este sábado en Bakú (13:00), aunque tampoco tenía el ritmo para mucho más. De esta manera, Alonso afrontará la qualy como una simple posibilidad para rodar unas vueltas con neumático blando. Algo más positivo se presenta el panorama para Carlos Sainz, cuya escudería ha traído su principal evolución a Azerbaiyán.
La mejora de Williams en el suelo y en la carga aerodinámica ya ha supuesto una ligera progresión de Sainz en la última práctica, previa a la clasificación. El madrileño ha marcado el undécimo mejor tiempo, a 1,6 segundos del líder de la sesión, Max Verstappen, y sólo 13 décimas más lento que Franco Colapinto y de una Q3 virtual, aunque los cronos bajarán más a partir de las 14:00 en una clasificación que te contamos desde ya.
Termina la clasificación
Finalizada ya la sesión de clasificación, con Russell aprovechando la ausencia de su compañero para hacer la pole position. Segunda posición para Leclerc y tercera para Piastri, que compartirá segunda línea con Hadjar. Sainz supera a Colapinto y Alonso saldrá último.
Q3
Sainz noveno
Pole para Russell. Leclerc será segundo en la parrilla, Piastri tercero y Verstappen es octavo. Flojo el neerlandés, que saldrá cuatro puestos por detrás de su compañero Hadjar. Sainz supera sólo a Colapinto.
Q3
Llega el final de la Q3
Últimos minutos. Russell lidera, Hamilton y Leclerc buscan la pole y Sainz de momento es sexto, aunque todo apunta a que peleará con los dos Alpine por ser octavo.
Q3
Comienza la Q3
Empieza la última ronda de la sesión de clasificación en Bakú. 10 pilotos luchan por la pole, entre ellos Sainz. No está Antonelli, líder del Mundial, como tampoco está Alonso.
Sorpresón en Bakú
Por primera vez esta temporada, Carlos Sainz y Williams estarán en la Q3. Tremenda destreza del madrileño, que ha aprovechado el accidente de Antonelli en la Q1 que le impidió salir en la Q2 para clasificarse. Ha sido noveno, por delante de Franco Colapinto, pero por delante de los Haas, los RB y su compañero Albon. Segunda manga dominada por Russell, con un tiempo de 1:43.4, casi tres décimas mejor que Verstappen. Sainz, a 1.2
Q2
¡Sainz entra en Q3!
Carlos aprovecha la ausencia de Antonelli en la Q3 tras su accidente y se mete por primera vez esta temporada. Aquí están las mejoras. Gran noticia. Se quedan fuera Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad y Antonelli.
Q2
Empieza el último intento
Carlos Sainz es décimo. Empieza el baile, con el último intento de la parrilla. Marca el corte Carlos, con Colapinto, Ocon, Albon y los RB por detrás.
Q2
Doblete de McLaren ahora mismo
Quedan ocho minutos aún, pero McLaren se pone al frente, con Norris y Piastri. A ver Leclerc, Hamilton y, sobre todo, Verstappen y Russell. Sainz, de momento, octavo.
Q2
En marcha la Q2
Comienza la pelea por estar entre los 10 primeros, donde queda una plaza libre liberada por el líder del Mundial, un Antonelli obligado a remontar en la carrera de mañana sábado. Carlos Sainz está entre los 16 pilotos que la disputan.
Q1
Fin de la Q1
Termina la Q1 con Carlos Sainz clasificado. Russell ha dominado la sesión, seguido de los dos Red Bull y los Ferrari. Sainz ha sido undécimo y Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas se han quedado fuera. Antonelli ha sufrido un accidente contra el muro de la curva 1 y no saldrá en la Q2.
Q1
¡Sainz entra en la Q2!
Carlos Sainz estará en la Q2. Acaba undécimo en la Q1, firmando un tiempo de 1:45.1 y pasa el corte, aunque está muy lejos de la cabeza, a 1.49. Se quedan fuera Bortoleto, Hulkenberg, Fernando Alonso, Checo Pérez, Stroll y Bottas. Entra Antonelli, pero firmará la 16ª posición en la clasificación.
Q1
¡Antonelli fuera!
Reventón del líder del Mundial, que entra en boxes. Ahora mismo es séptimo, a 1,2 de su compañero Russell, que lidera la sesión. Ha sido un golpe en la primera curva, contra el muro interior. No es reparable. Acaba aquí su sesión de clasificación.
Q1
10 minutos para el final
Alonso marca zona de eliminación, aunque con una vuelta malísima y Sainz está a más de un segundo de la cabeza, pero en zona de clasificación para la Q2. Lidera Hadjar con su Red Bull y Hamilton es segundo, a una décima.
Comienza la Q1
Empieza la Q1 con Alonso sabiendo que, haga lo que haga, saldrá último mañana. El asturiano ha cambiado media unidad de potencia y tiene penalización.
Así fueron los Libres 3
Consulta los resultados de los últimos entrenamientos en Bakú, con Verstappen por delante de los dos Mercedes:
De las mejoras de Sainz a la sanción de Alonso
Como decimos, el panorama no pinta bien para los nuestros. En el caso de Alonso, porque, directamente, tiene una sanción por cambios en el motor que le hará salir último este sábado. Haga lo que haga en la clasificación, partirá desde la vigesimosegunda posición en la parrilla.
Por su parte, Sainz ha ganado opciones de pasar a Q2 y labrarse una posibilidad, pequeña pero real, de llegar a los puntos el sábado. El Williams ha evolucionado suficientemente como para luchar entre la zona media y ahí quiere hacerse fuerte el madrileño después de la carrera aciaga de Madring.
¡Bienvenidos a la clasificación de Azerbaiyán!
¡Buenas tardes a todos! Aquí comienza nuestra retransmisión en directo de la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1. Los pronósticos, como durante todo el Mundial de 2026, no son demasiado alentadores para los españoles, pero en OKDIARIO te contamos todo lo que suceda con Sainz y Alonso en Bakú. ¡Vamos allá!
Así queda la parrilla del GP de Azerbaiyán