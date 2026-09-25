MotoGP ya tiene calendario para 2027: constará de 22 grandes premios, España mantiene sus cuatro citas y vuelve Buenos Aires

MotoGP ya sabe cuál será el calendario de 2027. Se estrenará la cilindrada de 850 cc y el calendario mantendrá sus 22 citas, aunque hay cambios de sede. Se cae Hungría, mientras que vuelve Argentina, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires como escenario. Australia deja Philip Island por el trazado urbano de Adelaida, mientras que España mantiene sus cuatro citas. Jerez (9 de mayo), Barcelona (13 de junio), Aragón (19 de septiembre) y Valencia (28 de noviembre), que volverá a cerrar el campeonato.

La temporada comenzará en el circuito de Buriram, en Tailandia, del 5 al 7 de marzo, y concluirá en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste del 26 al 28 de noviembre, mientras que las principales novedades del calendario son el regreso de Argentina, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires como sede de la cuarta cita, y el estreno del circuito urbano de Adelaida, que acogerá la penúltima prueba del año en Australia.

En España, el Gran Premio de España se disputará en Jerez; el de Cataluña tendrá lugar en el Circuit de Barcelona de Montmeló; el de Aragón en el Motorland de Alcañiz; y el de la Comunidad Valenciana volverá a poner el cierre al campeonato en Cheste, manteniendo así cuatro Grandes Premios en territorio español en una temporada que también contará con las citas de Brasil, Estados Unidos, Qatar, Francia, Italia, República Checa, Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Malasia y Portugal.

El campeonato estrenará además un reglamento técnico que reducirá la cilindrada de los motores de 1.000 a 850 cc, limitará la aerodinámica y eliminará los dispositivos de regulación de altura, mientras que Pirelli sustituirá a Michelin como proveedor único de neumáticos, cambios que marcarán el inicio de una nueva etapa en la categoría reina.

El calendario combinará así escenarios clásicos del Mundial con los nuevos destinos de Buenos Aires y Adelaida, después de que Argentina regrese al campeonato y Australia traslade su cita de Phillip Island al nuevo trazado urbano de Adelaida, mientras que el Mundial mantendrá su formato de 22 Grandes Premios y extenderá la competición de marzo a noviembre.