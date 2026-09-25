Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas

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Con el viernes comenzando seguro que muchos ya tienen ganas de que empiece el fin de semana para coger el coche e irse de escapada, o incluso a la playa aprovechando que las temperaturas todavía se mantienen ligeramente elevadas en toda Andalucía. Puede que tus planes no sean esos y tengas previsto ir de compras, pero sea cuál sea el motivo, es importante saber dónde repostar y para ello, nada como buscar las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas para hoy 25 de septiembre a partir de los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

  • San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.728 €/l.
  • Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.728 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.739 €/l.
  • Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.740 €/l.
  • SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l.
  • E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.

Gasolina 98

  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza (carretera A-376), km 2. Precio: 1.809 €/l.
  • Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.884 €/l.
  • Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l.
  • Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
  • BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
  • Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.949 €/l.
  • 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
  • Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.989 €/l.
  • Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.999 €/l.

Diésel

  • Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.719 €/l.
  • Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
  • Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
  • Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.769 €/l.
  • E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.769 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si te encuentras o vives en Cádiz, las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes son estas:

Gasolina 95

  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n (Centro Comercial). Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.799 €/l.
  • GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.799 €/l.
  • Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.809 €/l.
  • SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
  • Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.829 €/l.
  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.

Gasolina 98

  • AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.959 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
  • Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
  • Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, 1. Precio: 1.999 €/l.
  • Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
  • Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 2.039 €/l.

Diésel

  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n (Centro Comercial). Precio: 1.799 €/l.
  • Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.799 €/l.
  • AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.799 €/l.
  • Rojo. San José del Valle. Cañada Briole, 1. Precio: 1.800 €/l.
  • Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.809 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.817 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy viernes:

Gasolina 95

  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
  • Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.789 €/l.
  • AGLA. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
  • Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.809 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.819 €/l.
  • Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.819 €/l.

Gasolina 98

  • AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
  • Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l.
  • Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
  • E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
  • La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
  • E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 2.009 €/l.
  • M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.019 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.029 €/l.
  • Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 2.029 €/l.
  • AGLA Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 2.037 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
  • GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.739 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.739 €/l.
  • Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
  • S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
  • S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.808 €/l.
  • Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

  • El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.729 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1.769 €/l.
  • Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.769 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.789 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.

Gasolina 98

  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.849 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
  • Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
  • GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
  • Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l.
  • Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
  • El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
  • Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.979 €/l.
  • E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.980 €/l.

Diésel

  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.759 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
  • Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.799 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.799 €/l.
  • Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.807 €/l.
  • Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.809 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.819 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1.819 €/l.

Precio de la gasolina hoy 25 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último, en Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:

Gasolina 95

  • Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.749 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.751 €/l.
  • AGLA Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.768 €/l.
  • Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.773 €/l.
  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l.
  • Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
  • Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
  • GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.779 €/l.
  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.789 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.879 €/l.
  • Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.929 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.929 €/l.
  • ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.929 €/l.
  • Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.

Diésel

  • El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.773 €/l.
  • Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
  • Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l.
  • Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
  • Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.789 €/l.
  • Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.791 €/l.
  • Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.
  • Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina calle Guadix, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.799 €/l.

Con estos listados ya sabemos dónde encontrar las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento o de otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados e incluso verlos en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Cádiz.

precio gasolina 25 septiembre Andalucía
Mapa de Cádiz en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

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