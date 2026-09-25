La psicología dice que las personas que nunca usan reloj no es por comodidad: necesitan sentirse más autónomos

Cada vez es más habitual encontrarse con personas que nunca usaron ni usarían un reloj, ni siquiera en el trabajo o en las citas más importantes del día. En este sentido, la explicación más repetida suele ser la comodidad o la costumbre de mirar la hora en el móvil, pero la psicología apunta a un motivo bastante más profundo detrás de esa elección.

¿Estética? Parece ser que no va por allí. ¿Pereza a la hora de cambiar pilas? Pues tampoco. Diversos estudios sobre comportamiento y motivación humana sugieren que esta costumbre está relacionada con una necesidad psicológica muy concreta, ligada a cómo estas personas prefieren organizar y gestionar su propio tiempo.

¿Por qué las personas que nunca usan reloj lo hacen por autonomía, no por comodidad?

Como se anticipa en el subtítulo, en la mayoría de los casos, la explicación no radica en la comodidad, sino en la necesidad de sentirse más autónomo.

La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Richard Ryan y Edward Deci y publicada en la revista American Psychologist, sitúa la autonomía como una de las tres necesidades psicológicas básicas del ser humano, junto a la competencia y las relaciones sociales.

Según esta teoría, la autonomía consiste en sentirse el origen de las propias acciones, sin depender de un control externo que dicte cada paso del día.

En este marco, llevar un reloj en la muñeca implica, de forma simbólica, someterse a una estructura horaria rígida marcada desde fuera, algo que choca directamente con esa necesidad de autogobierno personal que los propios autores consideran esencial para el bienestar psicológico.

Por eso, quienes nunca usan reloj suelen preferir organizar sus tareas según su propio ritmo interno, sin depender de una referencia externa constante.

Y no es que rechacen el tiempo ni la puntualidad en sí, sino la sensación de estar atados a un objeto que les recuerda constantemente una exigencia ajena a su propia voluntad, incluso en momentos de descanso.

Lo que dice un estudio real sobre quienes no llevan reloj

Un estudio de los psicólogos David Ellis y Rob Jenkins, publicado en la revista PeerJ, analizó a más de 700 personas entre sus dos muestras, mediante un test de personalidad conocido como TIPI, para comparar rasgos entre quienes usan reloj de pulsera y quienes no. Los resultados mostraron diferencias claras en el rasgo de responsabilidad, o «escrupulosidad», en la escala utilizada.

En la muestra exploratoria, quienes llevaban reloj puntuaron 5,35 frente al 4,31 de quienes no lo usaban en esa escala de responsabilidad. En la muestra de confirmación, con 638 participantes, la diferencia se mantuvo (4,81 frente a 4,56).

Además, quienes llevaban reloj llegaron de media 4,12 minutos antes a sus citas, frente a los 0,90 minutos de quienes no lo hacían.

Estas cifras no significan que quienes no usan reloj sean menos responsables en su día a día, sino que gestionan el tiempo de una manera distinta, más flexible y menos pautada por un objeto externo constante. Esa diferencia de estilo encaja con la idea de la autonomía: no hay rechazo a la puntualidad, sino preferencia por marcarla uno mismo, a su propio criterio.

En el terreno profesional, esa distancia se nota sobre todo en las primeras impresiones. Un reloj clásico sigue transmitiendo formalidad en una entrevista de trabajo o una reunión importante, mientras que su ausencia puede leerse erróneamente como despreocupación.

La propia investigación aclara, sin embargo, que esa lectura dice más sobre las expectativas sociales heredadas que sobre la persona que tienen delante.

Minimalismo y presencia: la otra cara de las personas que nunca usan reloj

Además del componente psicológico, muchas personas que nunca usan reloj explican su decisión desde el minimalismo.

El hecho de prescindir de este objeto significa una posesión menos de la que depender, sin pilas que cambiar ni correas que reparar, en un mundo donde ya hay relojes en el ordenador, el móvil, la televisión y prácticamente cualquier pantalla que tengan delante a lo largo del día.

Sin la referencia constante de la muñeca, las tareas «duran lo que tienen que durar», según explican quienes defienden esta filosofía, lo que fomenta un ritmo más natural y menos fragmentado por el minutero. Esa ausencia también se traduce, para muchos, en una mayor sensación de estar presentes en lo que hacen y con quienes tienen delante en cada momento.

El propio estudio de Ellis y Jenkins calcula que el efecto de esa diferencia en la puntualidad tiene un tamaño considerable en términos estadísticos (d = 0,55), lo bastante alto como para no atribuirlo al azar.

Así, pese a esa brecha en los minutos de antelación, ambos grupos comparten el mismo objetivo de fondo: llegar a tiempo, cada uno a su manera de entender el control del reloj.