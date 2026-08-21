La psicología dice que las personas que miran la hora en el móvil y nunca llevan reloj no son más tecnológicas, en realidad perciben el tiempo de otra manera

Los expertos en psicología son claros en que las personas que miran la hora en el móvil y nunca llevan reloj no son más tecnológicas; en realidad, perciben el tiempo de otra manera. Una característica que diferencia a todas estas personas de aquellas que todavía continúan mirando la hora en un reloj tradicional de muñeca.

Un acto que a priori puede parecer que no demuestra nada sobre la personalidad del individuo, pero tal y como señalan los psicólogos, esto es un claro ejemplo de que estas personas le dan una importancia al tiempo de una forma distinta al resto de personas.

¿Qué significa mirar la hora en el móvil?

Según los psicólogos Richard A. Block y Ronald P. Gruber, el hecho de mirar la hora en la pantalla del teléfono demuestra que la persona, de forma inconsciente, está constantemente recibiendo la hora, ya que al abrir el teléfono para ver algún mensaje o revisar las notificaciones, lo primero que se encuentra es con la hora.

Con la llegada del teléfono inteligente, este aparato se ha convertido en mucho más que un simple dispositivo de llamadas. En la aplicación del reloj se pueden configurar alarmas, algo que ha cambiado por completo la forma en la que las personas controlan el tiempo. El estar tan conectados hace que la forma en la que percibimos el paso de los minutos sea diferente.

¿Por qué sentimos que el tiempo pasa más lento o más rápido?

Cuando las personas se centran en prestar atención al paso del tiempo, el sistema cognitivo dispone de más información temporal. Cuando la atención se desvía hacia otro elemento, el procesamiento del tiempo pasa a un segundo plano, haciendo que las horas pasen diferente según la actividad que estemos realizando y cuánto nos guste.

Revisar tu teléfono porque quieres saber cuánto tiempo llevas esperando a recibir un mensaje te absorbe. De repente, pasas a no controlar el tiempo de la misma manera. Esto lo explican los psicólogos a través de la atención, ya que esta es un factor importante en la estimación del tiempo y la distinguen de los procesos involucrados cuando las personas crean esa estimación a través de su mente.