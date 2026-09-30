Madrid reclama que los compromisos europeos para la conexión ferroviaria con Lisboa se conviertan en actuaciones concretas

Madrid Foro Empresarial y Sudoeste Ibérico en Red han celebrado este miércoles un desayuno informativo con medios de comunicación como antesala del X Foro Ibérico del Corredor Sudoeste Ibérico, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Madrid. Durante el encuentro, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, y el coordinador y portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, han avanzado los principales asuntos que se abordarán en el foro y la petición central que trasladarán: crear una comisión de seguimiento semestral, con participación de las administraciones y de la sociedad civil empresarial y territorial, que permita conocer de forma transparente el avance de las actuaciones.

La conexión ferroviaria directa entre Madrid y Lisboa continúa sin ser una realidad, pese a los compromisos adquiridos durante años. La Comisión Europea ha establecido que la conexión de alta velocidad deberá permitir servicios directos entre ambas capitales de unas cinco horas en 2030 y de unas tres horas en 2034. Además, España y Portugal deberán adoptar antes de finales de 2027 decisiones y planes sobre diferentes actuaciones necesarias para completar la conexión.

Para Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, «hoy el Gobierno central y el Ministerio de Transportes no tienen la capacidad de impulso necesaria para cumplir los compromisos que ha marcado la Unión Europea. Llevamos ocho años esperando avances y Madrid no puede seguir esperando más». Alfaro considera que el retraso responde a diferentes factores y reclama que el próximo foro sirva para poner el foco en la ejecución: «Después de 30 años de retrasos, desde Madrid Foro Empresarial queremos que los compromisos se traduzcan en obras que avancen y que se terminen de una vez. Lo que reclamamos es transparencia y una comisión de seguimiento semestral en la que participe la sociedad civil, las empresas y todos los territorios por los que atraviesa el corredor».

Controlar los avances de forma semestral

La creación de esta comisión de seguimiento será una de las principales propuestas que se plantearán en el X Foro Ibérico del Corredor Sudoeste Ibérico, que se celebrará el 6 de octubre, en el Auditorio Castellana 33. El encuentro reunirá a representantes empresariales, profesionales, sociales e institucionales de España y Portugal. El objetivo es establecer un mecanismo que permita informar periódicamente de las actuaciones realizadas, los compromisos pendientes y las posibles desviaciones, con participación de las administraciones y de la sociedad civil. Sudoeste Ibérico en Red plantea que este seguimiento tenga carácter semestral y sea público.

Antonio García Salas, coordinador y portavoz de Sudoeste Ibérico en Red, ha señalado que «el momento de la planificación y de las decisiones hace tiempo que terminó. Ya no hay tiempo para seguir hablando: hay tiempo para actuar. Por eso queremos establecer una metodología de seguimiento que permita conocer cada semestre qué se está haciendo y qué medidas se están adoptando».

García Salas ha añadido que «el objetivo es conseguir que, por una vez, todo lo planificado, lo decidido y lo anunciado se convierta en realidad. No hablamos solo de mejorar una situación, sino de transformar un territorio y reforzar el papel que la Península Ibérica puede jugar en Europa».

Una infraestructura con dimensión ibérica y europea

El foro abordará también la hoja de ruta prevista para los próximos años, con hitos en 2027, 2030, 2032 y 2034, incluyendo la conexión directa Lisboa-Madrid vía Caya, la electrificación completa del trazado y las actuaciones necesarias para alcanzar los tiempos de viaje establecidos por la Unión Europea.

Para Madrid Foro Empresarial, se trata de una infraestructura que trasciende la conexión entre dos capitales y que afecta directamente a la competitividad, la movilidad de pasajeros y mercancías y las relaciones económicas entre España y Portugal. La Comisión Europea sitúa además la conexión Madrid-Lisboa dentro del Corredor Europeo de Transporte Atlántico y destaca su dimensión transfronteriza.