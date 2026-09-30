Muere Fiona, hija de Chad Lowe, a los 13 años: «Estamos desolados»

Chad Lowe, hermano del actor Rob Lowe, y su mujer, la conocida productora Kim Painter, están pasando por el momento más doloroso de sus vidas tras la inesperada muerte de su hija Fiona a los 13 años. Una tragedia que llega llega en mitad de un periodo complicado para la familia, puesto que a principios de 2025 perdieron su hogar en los devastadores incendios de Pacific Palisades. A pesar de este duro golpe, ambos trataron de reconstruir su vida junto a sus tres hijas, sin tan siquiera imaginar que una de ellas perdería la vida de forma tan repentina. «Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona», explicó la familia a través de un comunicado.

Entre otras cuestiones, en este texto han querido recordar a Fiona como «una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar». Su pérdida deja un enorme vacío entre sus seres queridos: «Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían muchísimo. De hecho, era la luz de nuestras vidas», escriben en el mencionado comunicado. Hay que destacar que la familia no ha querido hacer pública la causa del fallecimiento de Fiona. Lo que sí ha trascendido, por fuentes policiales, es que la adolescente murió en su domicilio el pasado martes y que las autoridades fueron alertadas en torno a las 00:10 horas (hora local).

Pero pocos datos más se conocen al respecto. Entre otros motivos, porque, en el comunicado, la familia Lowe pidió privacidad para poder afrontar este durísimo que están atravesando: «Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia. Pedimos oraciones y privacidad en estos momentos».

Eso sí, hay que destacar que el entorno de la fallecida quiso compartir información de contacto de la línea estadounidense de prevención del suicidio y crisis para cualquier persona que esté atravesando por un proceso complicado en cuanto a salud mental se refiere.

Todo sobre Fiona y la familia de Chad Lowe

La joven de 13 años era la segunda de las tres hijas del actor de 58 años y Kim Painter, de 52 años. La mayor es Mabel, de 17 años, y la pequeña es Nixie, de 10 años. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y, desde entonces, han ido construyendo una vida familiar verdaderamente sólida y unida.

Cabe destacar que el padre de Fiona es hermano del también actor Rob Lowe. A pesar de eso, cuenta con una extensa trayectoria al haber participado en numerosos proyectos, como es el caso de St. Elmo, punto de encuentro, El ala oeste de la Casa Blanca, Melrose Place, Urgencias, 24 o Pequeñas mentirosas, entre otros.

En el terreno familiar, Chad estaba profundamente feliz por la familia que había logrado crear. Algo que el actor, en varias ocasiones, ha mostrado en redes sociales. Tanto es así que seguidores en Instagram han sido testigos del que ha sido el último mensaje que Chad Lowe dedicó a su hija Fiona en Instagram.

Fue en noviembre de 2025, cuando celebró que su hija entraba en la adolescencia de forma oficial: «¡Hoy celebramos que Fiona se convierte oficialmente en adolescente! ¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!». Unas palabras que, ahora, cobran un significado verdaderamente doloroso. Sin duda, una triste y dura pérdida. Descanse en paz.