Las Cabañuelas de Jorge Rey y la AEMET coinciden y avisan por lo que llega a España: «El jueves 1 será jornada de lluvia, otoño y mucho viento»

Septiembre termina con un cambio de tiempo. Tras varias semanas de temperaturas muy altas, el paso de un frente atlántico desde el noroeste traerá este miércoles 30 de septiembre cielos cubiertos y lluvias persistentes, que pueden ser fuertes de forma puntual en el Cantábrico, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento también ganará protagonismo, sobre todo en las zonas altas de la cordillera Cantábrica durante las primeras horas del día.

El episodio tendrá su momento de mayor actividad entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves 1 de octubre, a medida que el frente avance hacia el este. Mientras tanto, el litoral mediterráneo, Baleares y parte del sur mantendrán un ambiente más estable y temperaturas por encima de lo habitual para la época. Murcia, por ejemplo, podría rondar los 31 grados.

Avisos y alertas de la AEMET

En cuanto a los avisos, la Aemet mantenía este miércoles el nivel amarillo en el norte de Navarra por lluvias que podrían dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora. En Cataluña, donde el martes llegó a activarse el nivel rojo en zonas del litoral y prelitoral, ya no hay avisos en vigor, aunque Protección Civil mantenía la alerta del plan especial de emergencias por inundaciones (INUNCAT) con la previsión de desactivarla a lo largo de la mañana. El lunes, las lluvias también habían sido intensas en el norte de Extremadura, donde se activó el nivel rojo.

Lo que anticipan las cabañuelas

Este escenario coincide con el que venía anunciando Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas. El joven había situado el miércoles 30 como una fecha clave y hablaba de la llegada del primer frente otoñal del año, con las mayores acumulaciones de agua en el norte y el noroeste entre la tarde del miércoles y el jueves. También había anticipado que en algunas zonas podrían recogerse entre 30 y 40 litros por metro cuadrado.

Jorge Rey prevé además jornadas de lluvia en el Mediterráneo y el centro peninsular, acompañadas de fuerte viento, especialmente en el noroeste. «Viene un frente que no entra con fuerza de lluvias generalizadas, pero sí con ganas de arrear», resumió en su último vídeo.

Según su pronóstico, las tormentas ganarían intensidad el viernes y, sobre todo, durante el fin de semana, con afección en el oeste peninsular, el centro e incluso las costas de Valencia, Cataluña y Baleares. De cara a la próxima semana, sostiene que habrá más inestabilidad en los días previos al Pilar, que se celebra el 12 de octubre.