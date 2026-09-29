Liga de Naciones: España-Croacia

Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de Naciones tras su victoria contra Croacia

La selección española es más primera después de ganar por 4-1 a los croatas

Así te hemos contado en directo el partido

Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de Naciones tras su victoria contra Croacia
España celebra un gol contra Croacia. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

España es más primera del grupo A3 de la Liga de las Naciones tras su victoria por 4-1 contra Croacia en el partido de la jornada 2 disputado este martes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. La selección española suma seis de seis puntos posibles con sus victorias frente a Inglaterra y ahora ante los croatas y es líder indiscutible, lo que supone estar más cerca de los cuartos de final de la competición. El próximo sábado se medirán a República Checa en Oviedo (20:45 horas).

Clasificación de la Liga de Naciones

Grupo A1

  1. Francia: 6 puntos
  2. Bélgica: 3
  3. Italia: 3
  4. Turquía: 0

Grupo A2

  1. Grecia: 6
  2. Holanda: 4
  3. Alemania: 1
  4. Serbia: 0

Grupo A3

  1. España: 6
  2. Inglaterra: 3
  3. Croacia: 3
  4. República Checa: 0

Grupo A4

  1. Portugal: 6
  2. Noruega: 3
  3. Dinamarca: 3
  4. Gales: 0

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