Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de Naciones tras su victoria contra Croacia
La selección española es más primera después de ganar por 4-1 a los croatas
Así te hemos contado en directo el partido
España es más primera del grupo A3 de la Liga de las Naciones tras su victoria por 4-1 contra Croacia en el partido de la jornada 2 disputado este martes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. La selección española suma seis de seis puntos posibles con sus victorias frente a Inglaterra y ahora ante los croatas y es líder indiscutible, lo que supone estar más cerca de los cuartos de final de la competición. El próximo sábado se medirán a República Checa en Oviedo (20:45 horas).
Clasificación de la Liga de Naciones
Grupo A1
- Francia: 6 puntos
- Bélgica: 3
- Italia: 3
- Turquía: 0
Grupo A2
- Grecia: 6
- Holanda: 4
- Alemania: 1
- Serbia: 0
Grupo A3
- España: 6
- Inglaterra: 3
- Croacia: 3
- República Checa: 0
Grupo A4
- Portugal: 6
- Noruega: 3
- Dinamarca: 3
- Gales: 0
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