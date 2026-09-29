Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de Naciones tras su victoria contra Croacia

España es más primera del grupo A3 de la Liga de las Naciones tras su victoria por 4-1 contra Croacia en el partido de la jornada 2 disputado este martes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. La selección española suma seis de seis puntos posibles con sus victorias frente a Inglaterra y ahora ante los croatas y es líder indiscutible, lo que supone estar más cerca de los cuartos de final de la competición. El próximo sábado se medirán a República Checa en Oviedo (20:45 horas).

Clasificación de la Liga de Naciones

Grupo A1

Francia: 6 puntos Bélgica: 3 Italia: 3 Turquía: 0

Grupo A2

Grecia: 6 Holanda: 4 Alemania: 1 Serbia: 0

Grupo A3

España: 6 Inglaterra: 3 Croacia: 3 República Checa: 0

Grupo A4