El Pizjuán se pone en pie para ovacionar a Modric
La afición sevillana aplaudió al legendario ex jugador del Real Madrid cuando entró en el 81'
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El estadio Ramón Sánchez Pizjuán se rindió a una leyenda en activo del fútbol moderno. La entrada al campo de Luka Modric en el minuto 81 provocó que la grada entera se levantase a ovacionar al ex jugador del Real Madrid, ahora del AC Milan. El aplauso al croata fue el reconocimiento a una trayectoria inmaculada en España.
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