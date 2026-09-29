El Pizjuán se pone en pie para ovacionar a Modric

El estadio Ramón Sánchez Pizjuán se rindió a una leyenda en activo del fútbol moderno. La entrada al campo de Luka Modric en el minuto 81 provocó que la grada entera se levantase a ovacionar al ex jugador del Real Madrid, ahora del AC Milan. El aplauso al croata fue el reconocimiento a una trayectoria inmaculada en España.