Aitana Bonmatí se queda fuera de la convocatoria de España para la preparación del Mundial contra Estados Unidos

Aitana Bonmatí se queda fuera de la convocatoria de España para los amistosos ante Estados Unidos. La Selección inicia su camino hacia el Mundial 2027 con tres cambios respecto a la anterior convocatoria. A la vigente Balón de Oro se suman Olga Carmona, Jana Fernández y Esther. La jugadora del Barcelona acaba de finalizar la recuperación de su lesión en el transindesmal del peroné izquierdo. Olga también ha vuelto a los entrenamientos tras superar otros problemas físicos, mientras que Esther no juega desde julio, cuando se marchó del Gotham a Arabia Saudí. Regresan con la selección Oihane Hernández, Clara Pinedo y Ornella Vignola, mientras que se estrena en la lista de 25 jugadoras Ainhoa Marín.

Pocas dudas había de cara a esta primera lista de la temporada. Sonia Bermúdez tiene prácticamente definido su equipo y no se esperan grandes cambios en una temporada en la que el Mundial 2027 aparece en el horizonte. Sólo los que se presenten por lesión y aquellas incorporaciones que sean muy evidentes harán variar un núcleo de futbolistas que está muy marcado y que ha dado grandes alegrías al fútbol español.

La seleccionadora celebrará en Estados Unidos su primer aniversario al frente de la absoluta. La madrileña llegó al cargo en septiembre de 2025, tras no renovar a Montse Tomé después de la Eurocopa en la que España fue subcampeona. En este tiempo, el equipo nacional ha demostrado que sigue manteniendo la hegemonía a nivel continental, ganando la Liga de Naciones y clasificándose para Brasil 2027 tras caer en Wembley por 1-0 pero golear después a Inglaterra en Mallorca (4-0).

Después de cerrar de forma satisfactoria la clasificación para el Mundial, ahora España tiene tiempo para preparar esa cita. La primera ventana en la que lo hará será en esta, en la que viajarán a Estados Unidos para medirse a la selección del país norteamericano en dos ocasiones. Primero será en Washington, el 10 de octubre, mientras que la madrugada del 14 lo harán en Filadelfia.

En la lista, de 25 futbolistas, hay ausencias notorias. Sin Esther, todo apuntaba a que Alba Redondo podía entrar, debido a su gran rendimiento en la Juventus, donde suma ya seis goles este curso. Es la gran olvidada de esta lista. Sin embargo, entran Ainhoa Marín y Ornella Vignola. La primera, se estrena con España, mientras que la futbolista del Everton vuelve tras ser llamada a filas de cara al inicio de la fase de clasificación para el Mundial.

Mucho más tiempo hacía que no se concentraba en Las Rozas Oihane Hernández. La ex jugadora del Real Madrid regresa más de dos años después. Su última aparición fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, como futbolista del Orlando Pride, regresa con la Selección. Clara Pinedo, por su parte, vuelve tras ser convocada en abril, en la penúltima convocatoria del curso pasado.

Convocatoria de España