¿Por qué Mbappé y Lamine se han acordado de África en su lucha por el Balón de Oro?

Kylian Mbappé y Lamine Yamal ya están en campaña para ganar el Balón de Oro. Los dos jugadores han dicho abiertamente que merecen ganarlo. Y ahora han aprovechado para mostrar su apoyo a África justo antes de que se cerraran las votaciones al premio. Cabe recordar que tanto la estrella del Real Madrid como la del Barcelona tienen raíces africanas.

En las últimas semanas, ambos han incrementado su campaña para ganar el Balón de Oro. Esta vez lo han hecho para pedir el voto africano, expresando el amor que sienten por ellos. El padre de Mbappé nació en África, en Camerún concretamente, mientras que la madre es de ascendencia argelina. Ella nació en Bondy (Francia), pero sus padres, es decir, los abuelos de Kylian, son argelinos y, por tanto, el jugador galo tiene raíces africanas.

En una entrevista reciente en RFI, el delantero del Real Madrid señaló que «nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África, siento el amor de la gente». Y agregó que espera poder dedicarles el Balón de Oro: «Siempre me he sentido muy querido en el continente africano. Espero poder irme con el Balón de Oro y, de una forma u otra, dedicárselo también a ellos».

África representa el 20% de los votos al Balón de Oro. Por eso es tan importante para ambos futbolistas ganar en ese continente, ya que tendrían mucho camino realizado en su pelea por conseguir el galardón que otorgan L’Équipe y France Football. Lamine, por su parte, es nacido en Esplugues de Llobregat (Barcelona), pero su padre nació en Marruecos y su madre en Guinea Ecuatorial. Ambos emigraron a España cuando eran niños y se conocieron aquí.

«Es un orgullo para todos nosotros, los que tenemos raíces, los que somos de algún país africano, los que tenemos familia o hemos estado ahí, es un orgullo ver en un podio o ver nominados a jugadores africanos», comenzaba diciendo Lamine en On Sport, para luego pedir que ojalá haya más africanos luchando por los primeros puestos del Balón de Oro en el futuro: «Estamos contentos. Ojalá que haya muchos más. Tiene que ver con el juego, no con la nacionalidad. Ojalá que sí, que seamos un montón de africanos. Estaremos todos muy orgullosos».