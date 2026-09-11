El Clásico por el Balón de Oro: Mbappé y Lamine entran en el sprint final

El Balón de Oro también juega su propio Clásico. No será sobre el césped ni tendrá tres puntos en juego, pero Real Madrid y Barcelona ya han puesto en marcha toda su maquinaria para impulsar las candidaturas de Mbappé y Lamine Yamal. Las votaciones se cierran el próximo 28 de septiembre y los dos clubes saben que ha comenzado la cuenta atrás. Cada gol cuenta. Cada partido importa. También cada entrevista, cada declaración y cada mensaje publicado desde los canales oficiales.

El Real Madrid ha dado un giro completo a su relación con el premio. Tras el boicot de 2024, cuando el club canceló su viaje a París al conocer que Vinicius no sería el ganador, la orden interna era clara: «El Balón de Oro ya no existe para nosotros». Ese silencio se mantuvo durante meses, pero se ha terminado. El club difundió las nominaciones de Mbappé, Vinicius, Bellingham y Cucurella y ha vuelto a tratar el galardón con normalidad. Las relaciones entre Florentino Pérez y Aleksander Ceferin también han mejorado. El Madrid vuelve a jugar el partido.

Y su candidato es Mbappé. El delantero francés ha comenzado su propia campaña sin esconderse. Primero fue una extensa entrevista con France Football. Después, por primera vez, atendió a la televisión estadounidense CBS tras la victoria contra el Inter de Milán. Mbappé selecciona los escenarios y lanza el mismo mensaje: cree que ha sido el mejor y votaría por sí mismo. No rehúye el debate sobre su falta de títulos colectivos. Lo lleva directamente al terreno individual.

Los números son su gran argumento. Mbappé fue el máximo goleador del Mundial, de la Liga y de la Champions. El francés, a falta de título, ha acompañado la campaña con goles: suma cinco en los cinco primeros partidos de la temporada. Habla fuera y responde dentro. Sabe que estas semanas decidirán una votación muy apretada.

El ataque azulgrana

El Barcelona ha reaccionado. La candidatura de Lamine Yamal ya es un asunto de Estado en el club azulgrana. El extremo llega respaldado por el Mundial conquistado con España, la Liga ganada con el Barça y su elección como mejor jugador del campeonato. Ha comenzado la temporada con cuatro goles en cuatro jornadas y firmó otra exhibición contra el Feyenoord en la Champions, con un tanto y dos asistencias. Lamine también compareció ante los medios, aunque eligió un discurso diferente al de Mbappé: «No voy a suplicar por el Balón de Oro». Considera que su trabajo con el Barcelona y la selección española habla por él.

El cambio más llamativo lo ha protagonizado Hansi Flick. El alemán pasó de asegurar que no era su trabajo realizar campañas y pedir que no se crease «un monstruo» alrededor de Lamine a defender abiertamente su candidatura después de la goleada al Feyenoord. «Claro que merece el Balón de Oro, cualquiera lo puede ver», afirmó. El Barcelona entendió que no podía quedarse quieto mientras el Real Madrid se movía con Mbappé y Flick terminó alineándose con la estrategia del club. Las urnas se cierran el 28 de septiembre y el ganador será anunciado el 26 de octubre en Londres, un día después de que ambos transatlánticos del fútbol español se vean las caras en el Camp Nou por primera vez esta temporada. Hasta entonces, el Balón de Oro se juega en cada partido. Y el Clásico ya ha comenzado.