Mbappé, Vinicius, Bellingham y Cucurella lideran al Real Madrid en el Balón de Oro y seis españoles son candidatos

El Real Madrid vuelve a estar ampliamente representado entre los mejores jugadores del planeta. Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham y Marc Cucurella forman parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, anunciados oficialmente este martes. Cuatro candidatos de la actual plantilla blanca en una lista marcada por el Mundial y el dominio del Paris Saint-Germain en las competiciones europeas.

Mbappé encabeza la representación madridista y aparece entre los grandes aspirantes al premio después de protagonizar un Mundial histórico. El francés conquistó la Bota de Oro con 10 tantos y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de la competición. El delantero ya ha comenzado públicamente su campaña y no escondió sus ambiciones: «Yo votaría por mí mismo». Vinicius vuelve a estar entre los elegidos gracias a sus 28 goles y 16 asistencias, mientras que Bellingham mantiene su sitio en la élite pese a una temporada complicada para el Real Madrid. Cucurella, fichado este verano procedente del Chelsea, completa el cuarteto madridista tras ser una pieza fundamental de la España campeona.

España saca músculo

El fútbol español también exhibe todo su poderío después de conquistar el Mundial. Seis campeones aparecen entre los nominados: Lamine Yamal, Rodri, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Fabián Ruiz y el propio Cucurella. Lamine y Rodri parten como los principales candidatos españoles. El extremo fue decisivo en la conquista mundialista y ganó la Liga con el Barcelona, mientras que el centrocampista fue elegido mejor jugador del torneo. Cubarsí se consolidó como uno de los centrales más importantes del campeonato; Ferran marcó el gol que decidió la final contra Argentina y Fabián cerró un curso repleto de títulos con el PSG.

Harry Kane aparece como uno de los grandes rivales de Mbappé y los españoles después de una temporada goleadora descomunal con el Bayern. También figuran nombres como Ousmane Dembélé, vigente ganador, Erling Haaland, Vitinha, Kvaratskhelia, Declan Rice y Lionel Messi, que regresa a la lista después de quedarse fuera en las dos ediciones anteriores. El PSG domina la candidatura con nueve futbolistas que defendieron su camiseta durante el curso pasado. La batalla ya está abierta y el ganador será anunciado el próximo 26 de octubre en Londres.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Achraf Hakimi, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Gabriel Magalhães, Lamine Yamal, Marquinhos, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Júnior, Vitinha, Fabián Ruiz y William Saliba. La lista fue publicada por el Balón de Oro y France Football.